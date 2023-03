Arriva un’importante notizia sul GF Vip 7 e Giulia Salemi. Lei è stata assunta nel reality show di Alfonso Signorini come colei che gestisce il mondo social, infatti durante le puntate in diretta legge i messaggi che sono pubblicati su Twitter dai telespettatori. E in queste ore è arrivata un’indiscrezione roboante proprio sulla fidanzata di Pierpaolo Pretelli. Voci su di lei erano già uscite fuori nelle scorse settimane, ma ora sembra essere arrivata la novità che cambia radicalmente la situazione.

Dunque, una vera e propria bomba è stata lanciata sul GF Vip 7 e il futuro di Giulia Salemi. Decisivo a quanto pare l’intervento del conduttore, che ha preso una decisione davvero importantissima. Intanto, non si placano le polemiche dopo l’ultimo appuntamento del 16 marzo con la famiglia di Antonella Fiordelisi furiosa per gli atteggiamenti contro la ragazza. Inoltre, è stata stabilita la seconda finalista del reality show dopo Oriana Marzoli: si tratta della sorella di Clizia, Micol Incorvaia.

GF Vip 7, la decisione su Giulia Salemi

A rivelare i particolari sul GF Vip 7 e sul conto di Giulia Salemi è stato il settimanale Vero, che ha innanzitutto fatto un annuncio importante riguardante la sua permanenza nella trasmissione Mediaset: “Anche lei nella prossima edizione resterà nel cast del programma“. Infatti, il sito TvBlog aveva già precedentemente riferito che Signorini rimarrà conduttore dell’ottava edizione e lui ha deciso di puntare sulle qualità professionali dell’influencer. Ma c’è di più perché il suo ruolo dovrebbe variare.

Stando a quanto scritto da Vero, Giulia Salemi diventerà l’opinionista del GF Vip 7 presumibilmente al posto di Sonia Bruganelli, la quale ha già annunciato il suo addio per l’anno prossimo: “Non solo resterà nel cast del programma, ma sarà anche promossa a opinionista ufficiale“. Una vera e propria svolta per la giovane ex gieffina, che dunque continua a scalare posizioni nei gradimenti del pubblico. E sarebbero davvero in tanti a festeggiare, se questo nuovo ruolo offerto a lei dovesse essere confermato.

Non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte di Giulia Salemi e Alfonso Signorini, quindi non è possibile annunciare il tutto con certezza. Ma ormai la strada intrapresa sarebbe questa e, salvo clamorosi colpi di scena, sarà lei a supportare Signorini al GF Vip 8.