Perla, il primo blocco della nuova puntata del Grande Fratello è stato dedicato tutto a lei. E che puntata! Molti spettatori come sempre ci speravano che Alfonso Signorini tirasse fuori le clip in cui l’ex Temptation Island parlava evidentemente in codice e questa volta è successo. Nella serata di lunedì 4 marzo 2024 il conduttore ha mostrato quei video della notte di Perla, Greta e Sergio a tutti, concorrenti e pubblico.

Le espressioni contrite dei tre già dicevano tutto, ma è stato dopo la messa in onda che è venuto “il bello”. Perché Perla è stata beccata a usare un linguaggio in codice per capire se Alessio Falsone fosse interessato a lei o ad Anita Olivieri. Tradita dalla “metafora della scarpa vecchia” che, ha poi commentato Signorini, “non è una cosa nuova: era già stata usata a Temptation Island da Mirko e Greta”.

Leggi anche: “Ragazzi, io me ne vado”. Grande Fratello, il concorrente abbandona. La decisione in diretta





GF, Perla beccata. E finisce male per lei

A quel punto Perla ha provato subito a deviare il discorso ma senza successo: “Non ci provare, sappiamo che ti eri preparata anche questa risposta, abbiamo tutti i filmati”. Ed è stato inutile l’intervento di Sergio e Greta che hanno tentato di coprirla, perché non poteva più negare.

Tanto più che Alessio Falsone, il fulcro di quel discorso in codice, ha praticamente scaricato Perla in quel frangente: “Io capisco che Sergio è un gentleman e cerca indorare la pillola, però io sono sempre stato chiaro. In privato e davanti le telecamere. Non c’è nessuna scarpa vecchia, l’ho detto dall’inizio che il nostro imprinting è nato sotto il segno dell’amicizia perché Perla è fidanzata”.

Tutto parte da una metafora… si parla solo in apparenza di "un paio di scarpe". Ma il significato è decisamente più profondo, diretto… #GrandeFratellon pic.twitter.com/Kd4XIIh9HT — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 4, 2024

Ovviamente stiamo continuando ad andare a fondo… 👠 #GrandeFratello pic.twitter.com/362sw1VeGq — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 4, 2024

Letizia che guarda subito Greta e capisce tutto…#perletti pic.twitter.com/mcSFsdC74M — canale perletti (@videoperletti) March 4, 2024

Parola a Perla, che poi di fatto è stata scaricata pure da Mirko: “Io sono curiosa di sapere per definire il nostro rapporto e capire fino a dove posso arrivare. Noi parliamo tanto, anche di fiducia, contiamo tanto su quello. Anche a Mirko ho detto che mi trovo a stare bene con Alessio e non me lo precludo, io sono entrata nella casa sola e con un percorso mio. So che nei confronti di Alessio ho un limite ma se voglio ridere, o scherzarci non me lo precludo”.