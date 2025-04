Soffia aria di cambiamento nei corridoi di Viale Mazzini, e questa volta a finire sotto la lente è la storica domenica pomeriggio di Rai1. Secondo quanto rivelato da DavideMaggio.it, la Rai starebbe seriamente valutando un nuovo assetto per la stagione televisiva 2025/2026, ipotizzando la creazione di un contenitore domenicale completamente rinnovato. Una svolta che potrebbe sancire la fine di Domenica in così come l’abbiamo conosciuta fino ad oggi.

La trasmissione simbolo della domenica pomeriggio, guidata da anni da Mara Venier, sembrerebbe quindi vicina a un cambiamento epocale. Nonostante i numerosi ritorni e i tentennamenti della conduttrice sul lasciare definitivamente il programma, questa volta la direzione sembra voler guardare avanti con decisione. L’indiscrezione pubblicata dal sito parla chiaro: “È allo studio un nuovo contenitore per il pomeriggio festivo di Rai1, multitematico e affidato a più teste”. Parole che lasciano intendere una trasformazione profonda, non necessariamente priva della presenza di Mara Venier, ma certo con un impianto radicalmente diverso.

Leggi anche: “Scorretto”. Luisella Costamagna, il vip dà forfait all’ultimo. Poi la scoperta della conduttrice di Tango





Addio Domenica In di Mara Venier?

La conduttrice veneziana, infatti, potrebbe non essere esclusa dal nuovo progetto. Sempre secondo DavideMaggio.it, si ipotizza la sua permanenza nel cast del programma, ma con un ruolo condiviso. Tra i possibili nuovi volti al timone, emerge con insistenza il nome di Massimo Giletti, che, si legge, “scalpita non poco” per rientrare in una posizione di rilievo nel palinsesto di Rai1. La trasformazione potrebbe non limitarsi solo al contenuto: anche il titolo della trasmissione potrebbe cambiare, decretando così la conclusione formale dell’era Domenica in, nata nel lontano 1976.

Parallelamente, si affacciano novità anche per lo spazio successivo alla fascia storicamente occupata da Mara Venier. Tra le ipotesi più accreditate, quella che vede l’arrivo di Nunzia De Girolamo con un nuovo programma tutto suo. L’ex ministra, ormai figura familiare nel panorama televisivo, potrebbe rappresentare un ulteriore tassello del nuovo mosaico domenicale della Rai. Un segnale, questo, che indica la volontà dell’azienda di ringiovanire e diversificare l’offerta pomeridiana festiva, puntando su nomi capaci di attirare pubblici differenti.

CLAMOROSA RIVOLUZIONE NELLA DOMENICA POMERIGGIO DI RAI 1



È allo studio un nuovo contenitore multi tematico con un nuovo titolo e affidato a più teste: Tra i nomi coinvolti Mara Venier (se decidesse di continuare), Massimo Giletti e Nunzia De Girolamo.@davidemaggio #AscoltiTv pic.twitter.com/cPEAPJkEDC — Boomerissima (@Boomerissima) April 24, 2025

Al momento, tuttavia, nulla è ancora certo. Le riflessioni sono in corso e i piani non sembrano ancora del tutto definiti. Molto dipenderà anche dalle future scelte editoriali e dai risultati delle attuali trasmissioni. Ma una cosa appare ormai chiara: la domenica di Rai1 si prepara a voltare pagina, e nelle prossime settimane potremmo assistere a un annuncio che cambierà radicalmente l’assetto di uno degli appuntamenti più longevi e amati della televisione italiana.