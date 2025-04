Luisella Costamagna aveva preparato ogni dettaglio per la puntata di venerdì 11 aprile del suo programma “Tango”, in onda su Rai2. Tra gli ospiti più attesi c’era una presenza annunciata da tempo, sulla quale si era creato anche un certo interesse. La conduttrice, infatti, aveva confermato un’importante intervista e il suo team era pronto a registrarla. Tuttavia, a poche ore dall’inizio delle riprese, qualcosa è andato storto. Sui social, la giornalista ha poi raccontato quanto accaduto, spiegando che l’ospite in questione aveva deciso di annullare la partecipazione all’ultimo momento, suscitando disappunto e perplessità.

Il protagonista della vicenda è Manuel Bortuzzo, giovane nuotatore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. Bortuzzo, inizialmente, aveva dato conferma della sua presenza a “Tango”, salvo poi comunicare, a ridosso dell’appuntamento, di non sentirsi pronto ad affrontare l’intervista. “Mi è stato comunicato ieri alle 15, a intervista pronta, che non se la sentiva di venire. Nessuna ‘scelta Rai’ di non mandarlo in onda”, aveva chiarito Luisella Costamagna attraverso un post su X. In un primo momento, l’episodio sembrava chiudersi con un semplice, seppur spiacevole, contrattempo.

Luisella Costamagna, forfait dell’ultimo minuto: la sua reazione

Poche ore più tardi, però, è arrivata una notizia che ha riacceso la polemica. Il profilo ufficiale Instagram di “Verissimo” ha annunciato che domenica 27 aprile andrà in onda un’intervista a Manuel Bortuzzo. “Per la prima volta racconterà la vicenda di stalking che l’ha visto protagonista: domenica a Verissimo, Manuel Bortuzzo”, si leggeva nell’annuncio. Una scelta che ha sorpreso molti, considerando il recente rifiuto a partecipare al programma della Costamagna.

Manuel Bortuzzo, infatti, ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti a Silvia Toffanin, nel salotto televisivo di Canale 5. Il nuotatore si soffermerà in particolare sul caso di stalking che lo ha coinvolto e che ha visto come imputata la sua ex fidanzata, Lulù Selassié, condannata a un anno e otto mesi di reclusione. Una tematica delicata che evidentemente ha trovato nella trasmissione “Verissimo” il contesto ideale per essere affrontata pubblicamente.

Quindi a #Tango “non se la sentiva di parlare”, e adesso sì? Tutte le scelte sono legittime, per carità, ma dare buca a un programma a 2 ore dalla registrazione, dopo un impegno preso da più di un mese, è e resta una SCORRETTEZZA #bortuzzo #esclusive pic.twitter.com/ujaMcbNlTJ — luisella costamagna (@luisellacost) April 24, 2025

La reazione di Luisella Costamagna non si è fatta attendere. Sempre tramite X, la conduttrice ha commentato con evidente amarezza: “Quindi a Tango ‘non se la sentiva di parlare’, e adesso sì? Tutte le scelte sono legittime, per carità, ma dare buca a un programma a 2 ore dalla registrazione, dopo un impegno preso da più di un mese, è e resta una SCORRETTEZZA“. Parole che sottolineano il disappunto per un comportamento considerato irrispettoso non tanto per il rifiuto in sé, quanto per le modalità e la tempistica con cui è avvenuto.