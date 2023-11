Dritto e Rovescio, polemica furiosa in studio tra Paolo Del Debbio e l’ospite in studio. Una puntata, quella di ieri domenica 5 novembre, carica di tensione. Argomento principale è stato la situazione in Medio Oriente e la guerra tra Israele e Hamas. Guerra che sta costando migliaia di vite con l’Onu che continua a lanciare appelli. I leader di 18 agenzie delle Nazioni Unite hanno rivolto un appello congiunto per la fine delle ostilità tra Israele e Hamas, ovvero ”un cessate il fuoco umanitario immediato” a Gaza dove la situazione è ”orribile” e ”inaccettabile”.

”Ora basta” scrivono i vertici delle agenzie Onu, tra ci figurano l’Oms, il Wfp, l’Unicef, l’Ocha, oltre a Save the Children e Care international. ”Per quasi un mese il mondo ha osservato l’evolversi della situazione in Israele e nei Territori Palestinesi Occupati, scioccato e inorridito dal numero vertiginoso di vite perse e dilaniate”, si legge nella dichiarazione congiunta.





Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio contro l’imam ospite in studio

”Tuttavia, l’orribile uccisione di un numero ancora maggiore di civili a Gaza è un oltraggio, così come lo è l’esclusione di 2,2 milioni di palestinesi da cibo, acqua, medicine, elettricità e carburante”, prosegue. Di Islam si è parlato ieri da Paolo Del Debbio con una donna che ha raccontato la storia drammatica di un matrimonio combinato quando era solo una bambina, lei 11 anni e lui 42.

Una pratica che due imam, esponenti dell’islam moderato, hanno spiegato essere inaccettabile. “Queste cose non succedono tutti i giorni. È una storia orribile? Sì, ma non c’entra niente con l’islam”, afferma uno degli esponenti della comunità musulmana. Parole che non hanno convinto Del Debbio che ha perso la pazienza davanti a tutti.

"Io costretta a sposarmi da bambina"



“Mi avete rotto i co…”, stanco di argomentazioni che ritiene fumose e finalizzate solo a svicolare il problema. “Mi avete rotto i co*ni, glielo dico chiaramente. Se in Italia un cristiano commette un femminicidio nessuno osa dire che non lo è. “Basta dire che non sono islamici, sono islamici che sbagliano”. Ma dall’altra parte l’imam insiste: “Non sono musulmani”. E sono fioccati applausi.