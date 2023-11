Michelle Hunziker, finalmente: la gita romantica nel weekend e le prime foto con il nuovo fidanzato. La voce era nell’aria da settimane ma solo ora la conduttrice e showgirl svizzera ha deciso di pubblicare le prime foto insieme della coppia sui social. Prima a Milano, poi nella sua Svizzera, la neo nonna di Cesare Augusto si gode il fine settimana con il fisioterapista e osteopata di molti vip. Lei 46 anni, lui 41 sembrano fare coppia fissa adesso.

Soprattutto ora che sono usciti allo scoperto. Lui si chiama Alessandro Carollo, ha due studi medici: uno a Roma e uno a Milano. Laureato in Scienze Motorie alla Sapienza di Roma, è anche insegnante e fondatore della European Academy of Osteophaty e dell’Osteopathic Institute. Paparazzato insieme a Michelle Hunziker anche dal settimanale Chi, sembrerebbe proprio fare sul serio con la svizzera. Secondo il magazine, infatti, i due vivrebbero una storia con tutti i presupposti per durare.

Michelle Hunziker esce allo scoperto col nuovo fidanzato

Solo il tempo certamente dirà di più sulla relazione tra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo, ma a giudicare dai recenti scatti apparsi tra le Storie Instagram di entrambi le cose sembrano procedere a gonfie vele. Insieme hanno anche provato a volare in assenza di gravità divertendosi moltissimo.

Anche lui ha condividiso una foto con Michelle Hunziker in cui la tiene stretta per le mani. Poi, l’aero gravity a Milano, i due si sono spostati in Svizzera, ‘a casa’ di lei, per una gita sul lago di Lugano. Non si sono altri scatti insieme, ma dalle foto sempre pubblicate nelle storie Instagram, si capisce benissimo come i due siano nello stesso posto.

“Charming anche con la pioggia”, scrive lei, mostrando un panorama uggioso. E poi aggiunge: “Oggi nella mia Svizzera”. Nonostante il tempo poco promettente e il cielo grigio, la conduttrice e il fisioterapista si sono concessi un picnic in barca, in pieno relax. Aspettiamo dichiarazioni ufficiali adesso.