Michelle Hunziker, vita da nonna. La figlia Aurora he pensato di lasciare il piccolo Cesare in ottime mani, ovvero in compagnia della nonna. Aurora si trova a New York per lavoro. Insieme a nonna Michelle e a Cesare anche i fidati amici a quattro zampe, Leone, Lilly e Odino che fanno totalmente parte integrante della famiglia. “Leone fa la guardia e guai a chi si avvicina”, sottolinea ironicamente Michelle Hunziker. E al contempo mostra ai fan quanto è cresciuto il piccolo Cesare.

Michelle Hunziker mostra ai fan il nipotino Cesare. “Bignè is in the house!!!!! Avete fatto un miracolo genetico. Vi amo”, scrive Michelle Hunziker a corredo dei due scatti in cui si mostra con il piccolo Cesare. E i fan sorridono nell’apprendere il simpatico nomignolo scelto per il piccolo di casa: “bignè”. Cascata di cuori e di commenti a corredo degli scatti.

Al contempo anche Aurora Ramazzotti sul proprio profilo Instagram ha comunicato ai fan la partenza e la decisione di doversi momentaneamente separare dal piccolo di casa: “Dovrò abituarmi alla sensazione di non essere mai più del tutto me quando sono lontana da lui”. Insomma, sarà nonna Michelle a badare a Cesare in assenza di mamma Aurora. Ovviamente con i fidati amici di famiglia al proprio fianco.

E per Michelle Hunziker il periodo sembra essere decisamente roseo. La famiglia appare sempre molto unita e Michelle, stando alle ultime notizie trapelate sul suo conto, sembra anche aver ritrovato l’amore. A diffondere la notizia ci ha pensato Deianira Marzano in seguito a una segnalazione. Solo un’indiscrezione, comunque, che non è andato incontro ad alcuna conferma o smentita.

“Ho 46 anni, non credo che la mia vita sia finita. Non sto cercando una relazione ma se arrivasse ne sarei felice. Certo, chi si prende me si accolla un bel carrozzone con tre figli, un nipote, due ex mariti”, sono state le parole di Michelle Hunziker rilasciate nel corso di una passata intervista. Insomma, la conduttrice svizzera sembra comunque essere più concentrata sulle questioni familiari che su quelle di cuore. Ma mai dire ‘mai’.