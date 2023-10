Michelle Hunziker ha un nuovo amore. Vi ricordate quando la conduttrice svizzera ha affermato di avere ancora il cuore libero? Questo accadeva alcuni mesi fa, quando la notizia della rottura con Tomaso Trussardi ha raggiunto i fan della coppia come una doccia fredda. “Single e contenta così, sono in un momento in cui mi basto, sentimentalmente va bene così”, aveva affermato Michelle nel corso della lunga intervista rilasciata per Il Corriere della Sera. E adesso altri dettagli sulla situazione sentimentale della mamma di Aurora.

Michelle Hunziker ha un nuovo fidanzato. Dopo la relazione con Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker aveva ammesso di volersi ritagliare del tempo per i propri figli. Impegni di famiglia sempre più numerosi, poi, quando la conduttrice è diventata nonna per la prima volta. Ma il tempo per l’amore? Ebbene, le acque sembravano essere calme fino a qualche giorno fa, ovvero quando sulla situazione sentimentale della conduttrice hanno iniziato a circolare nuove voci.

Leggi anche: “Non ce la faccio più, portatemi a casa”. Anche Michelle Hunziker bloccata





Michelle Hunziker ha un nuovo fidanzato. L’indiscrezione bomba: “Insieme da circa un anno”

“Ho 46 anni, non credo che la mia vita sia finita. Non sto cercando una relazione ma se arrivasse ne sarei felice. Certo, chi si prende me si accolla un bel carrozzone con tre figli, un nipote, due ex mariti”, con queste parole Michelle aveva parlato di un futuro fidanzato che oggi sembra davvero essere arrivato nella propria vita.

L’indiscrezione sulla situazione sentimentale di Michelle sarebbe stata lanciata dall’esperta di gossip Deianira Marzano che però avrebbe omesso il nome del fortunato. “Si frequentano in tal senso da circa un anno, ma solo dopo le vacanze estive la coppia si è ufficializzata, come testimonia lo splendido anello che lei porta al dito”.

Insomma, stando alle parole di Deianira, Michelle Hunziker tesserebbe questa frequentazione con un uomo misterioso da circa un anno. La notizia, come si può ben immaginare, non poteva che fare impazzire i fan che adesso cercano di capire di chi si possa o meno trattare. Ma in tutto questo, la diretta interessata sembra preferire il silenzio. Michelle dirà qualcosa a tal proposito? Non resta che attendere tempi migliori per scoprirlo.