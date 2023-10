Michelle Hunziker, la scoperta delle ultime ore. La conduttrice di origini svizzere continua a essere sempre molto attiva sui social. Una mamma ma anche una nonna presente, Michelle prosegue nella sua vita di sempre con il cuore ancora single. O meglio, questo si pensava prima di venire a conoscenza dell’ultima indiscrezione che tirerebbe in ballo la vita sentimentale della conduttrice. Infatti è passato ormai diverso tempo da quando la relazione con Tomaso Trussardi è giunta al capolinea. Ma adesso qualcosa sembra andare incontro a un cambiamento: cosa accade?

Michelle Hunziker ha un nuovo fidanzato? Questa l’indiscrezione che sta letteralmente travolgendo le pagine di gossip. Dal giorno della rottura annunciata con Tomaso Trussardi, la conduttrice si è professata single e con tutte le intenzioni di concentrarsi su se stessa e sui propri tesori più grandi, ovvero i figli. Lo aveva spiegato per filo e per segno nel corso di un’intervista per Il Corriere della Sera.

Michelle Hunziker ha un nuovo fidanzato? L’indiscrezione ‘bomba’ delle ultime ore

Da quando è avvenuta la rottura con Tomaso, la conduttrice sembra aver messo del tutto da parte le questioni sentimentali per dedicare amore e attenzioni alla famiglia, così ha parlato della questione nel corso dell’intervista: “single e contenta così, sono in un momento in cui mi basto, sentimentalmente va bene così”. Ma adesso qualcosa sembra poter aver stravolto la situazione e cosa se non un nuovo amore? Ecco la scoperta delle ultime ore.

“Ho 46 anni, non credo che la mia vita sia finita. Non sto cercando una relazione ma se arrivasse ne sarei felice. Certo, chi si prende me si accolla un bel carrozzone con tre figli, un nipote, due ex mariti”, è tornata a ripetere la conduttrice solo qualche tempo fa. Eppure in seguito a una segnalazione sopraggiunta a Deianira Marzano sembra che Michelle abbia un nuovo fidanzato.

Vige ancora uno scrupoloso mistero sulla questione e non solo, anche sull’identità del presunto compagno della presentatrice. Non si parla al momento di altro se non di indiscrezioni, e infatti anche la stessa Deianira ha sottolineato che come tale andrebbe trattata la notizia. Tutto questo fino a quando non sarà la conduttrice in persona a rivelare l’arcano.