Imprevisto per Michelle Hunziker, costretta a sopportare dei problemi durante il suo volo in aereo. La conduttrice televisiva ha infatti deciso di prendere il suo cellulare e di registrare alcune Instagram stories, nelle quali ha spiegato cosa è successo in queste ore. Una situazione che nessuno poteva prevedere e che ha messo in difficoltà non solo lei, ma anche tanta altra gente, compresi i passeggeri che si trovano nel suo stesso velivolo.

Michelle Hunziker ha cercato così di avere la compagnia dei suoi fan, nell’attesa che i problemi potessero svanire. Il viaggio in aereo non è andato affatto come programmato ed è stato disposto il blocco dei passeggeri, che non possono scendere dal mezzo per evitare conseguenze. A poca distanza dall’aeroporto si è infatti verificato un inconveniente, che sta tenendo tutti col fiato sospeso. E la svizzera spera che possa finire tutto il prima possibile.

Leggi anche: “E io non vedo l’ora”. Michelle Hunziker, all’improvviso l’annuncio che nessuno si aspettava. Bomba





Michelle Hunziker, problemi col viaggio aereo: “Bloccata qui”

Nel momento in cui Michelle Hunziker ha pubblicato il primo breve filmato, i problemi con il suo viaggio in aereo erano iniziati da circa 60 minuti. Infatti, all’esterno dell’aeroporto sono intervenuti i vigili del fuoco a causa di un improvviso incendio. Lei ha esclamato: “Seduta da un’ora in aereo a causa di un incendio…Leone deve fare pipì e io voglio andare a casa”. Poi ha aggiunto un’altra Instagram story, nella quale non è apparsa ancora soddisfatta della situazione.

Il rogo si è propagato in Sardegna, nella città di Olbia, nei pressi delle campagne che si trovano nelle vicinanze del fiume Enas. Il sito Leggo ha inoltre raccontato che c’è stato il dirottamento ad Alghero di tre aerei per colpa di questo incendio e ci sono problematiche anche con altri velivoli. Infine, Michelle Hunziker ha scritto: “Mi sto annoiando, siete capaci?”. E ha fatto alcune smorfie per provare a trascorrere questo tempo perso.

Repubblica ha aggiunto che l’aeroporto Costa Smeralda di Olbia è stato proprio chiuso, anche perché l’incendio non è facile da domare a causa della presenza del vento maestrale. Stanno lavorando duramente due elicotteri regionali, un Canadair e i pompieri a terra.