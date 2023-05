C’è ancora tanto mistero intorno a Monica Sirianni, l’ex concorrente del Grande Fratello morta improvvisamente per un malore. Era all’interno di un bar, insieme ad alcuni suoi amici, quando si è sentita male ed è deceduta in pochi istanti. La sua dipartita ha avuto luogo in un paese calabrese in provincia di Catanzaro, ovvero Soveria Mannelli. Nonostante inizialmente si fosse pensato ad una causa naturale, ora stanno venendo fuori dettagli clamorosi.

Infatti, ci sono delle indagini in corso sull’addio a Monica Sirianni. L’ex Grande Fratello è morta a soli 37 anni in Italia, dove era ritornata da poco dopo che si era trasferita ormai a vivere in Australia e in particolare a Sydney. Stanno emergendo dei retroscena su quanto successo quella maledetta sera, quando è sopraggiunta la morte. Lei era stata nel reality show di Canale 5 nel 2011, ma aveva successivamente abbandonato il piccolo schermo.

Leggi anche: “È successo davanti ai suoi amici”. Lutto al Grande Fratello, morta l’ex star del programma: fan in lacrime





Monica Sirianni, l’ex Grande Fratello morta: dubbi sulle cause

Quindi, la procura ha deciso di andare fino in fondo per trovare la verità sulle cause del decesso. Monica Sirianni, l’ex concorrente del Grande Fratello, è morta in maniera decisamente misteriosa dato che stando ai primi accertamenti su di lei, non aveva problemi di salute. Non sono state individuate malattie preesistenti che potessero far presagire un esito del genere. Ed inevitabilmente è stato stabilito di effettuare un esame autoptico sul suo cadavere.

Si è anche scoperto che il corpo di Monica Sirianni sarà portato in Australia quando la sua vicenda sarà chiusa. Intanto, il Quotidiano Nazionale ha ipotizzato una causa del decesso davvero sconvolgente. Si è saputo che lei avrebbe bevuto moltissimo nella serata in cui c’è poi stata la sua morte. E avanzerebbe la possibilità che ad ucciderla sia stato un avvelenamento. Ovviamente quando saranno resi noti gli esiti dell’autopsia si capirà se c’è stata una morte naturale o causata da qualcosa.

Prima di andare al GF, Sirianni aveva lavorato in alcune trasmissioni calabresi. Ora invece era un’insegnante di inglese, quindi aveva radicalmente cambiato la sua vita. La famiglia aspetta notizie per comprendere cosa sia successo davvero alla donna.