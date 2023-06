Stop alle chiacchiere, l’attrice e cantante non parteciperà verosimilmente alla prossima edizione del GF Vip 8 targato Alfonso Signorini; a dare la notizia in maniera indiretta è stata la diretta interessato dopo che, nelle settimane scorse, il suo nome era stato dato per certo. La notizia arriva nel giorno in cui pare ufficiale l’addio di Orietta Berti, che andrà a fare la coach nel programma di Gerry Scotti ‘Io canto’, e continua la caccia alla prossima coppia di opinionisti. I nomi in ballo non mancano i sì, quelli, scarseggiano con Alfonso Signorini che pare in difficoltà.

Trovare due opinionisti al livello di Sonia Bruganelli e Orietta Berti è, del resto, tutt’altro che semplice. Dell’addio della moglie di Paolo Bonolis si parlava già da tempo, quanto alla cantante pare che la produzione abbia sperato fino alla fine di trattenerla senza però riuscirci (pare con grande delusioni di tutti).





GF Vip 8, Brenda Asnicar smentisce di aver sostenuto il provino

Intanto arriva una clamorosa smentita. Nel corso della finale del GF Vip 7 infatti Alfonso Signorini aveva annunciato che Brenda Asnicar aveva sostenuto un provino. Da settimane, poi, si parlava del suo ingresso nella Casa dato, tra l’altro, come certo. Nelle ultime però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Brenda Asnicar infatti ha nuovamente rotto il silenzio, e su Twitter ha smentito di aver sostenuto un provino per il GF Vip.

“Non ho fatto nessun provino”, ha spiegato. Parole che imbarazzano Alfonso Signorini. Per chi no la conoscesse Brenda Asnicar è un’attrice e cantante argentina, diventata famosa in Italia per il ruolo di Antonella Lamas Bernardi nella serie Il mondo di Patty. Inizia la sua carriera televisiva all’età di undici anni, prendendo parte al reality show Cantaniño come parte del coro.

L’anno successivo conduce un programma insieme a Jimena Cyrulnik, mentre nel 2003 viene selezionata per essere la co-conduttrice della trasmissione Chicos argentinos, insieme a Pablo Arias.La sua carriera come attrice in TV inizia nel 2007, con la telenovela argentina per ragazzi Il mondo di Patty, scelta per interpretare l’antagonista principale Oggi Brenda Asnicar è un’imprenditrice di successo, che oltre a continuare la sua carriera di cantante ha anche avviato un’etichetta discografica.