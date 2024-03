Grande Fratello, fandom scatenati a poche ore della finale. In questi attimi si decide il vincitore l’ultima edizione del reality show di Canale 5. Per votare è rimasto pochissimo tempo. Poi Alfonso Signorini proclamerà il nome. Per Beatrice è sceso in campo un importante personaggio famoso.

Come si comporterà il pubblico al televoto? L’incognita più grande riguarda il cosiddetto “pubblico generalista”, quello che ha seguito meno assiduamente il reality giorno dopo giorno e che probabilmente deciderà a chi dare la propria preferenza solo all’ultimo. Da considerare ci sono anche possibili alleanze tra i sostenitori di concorrenti in gara e quelli di ex gieffini eliminati. Tutto lecito.

Grande Fratello, scende in campo un personaggio famoso: “Forza Beatrice”

In campo ci sono anche personaggi famosi e del mondo dello spettacolo. Poco fa una importante attrice ha annunciato il proprio sostegno a Beatrice Luzzi. Già nei mesi scorsi la stessa artista aveva dichiarato di avere “un debole” per la collega. E adesso visto il momento decisivo è tornata a far sentire la propria voce, invitando tutti a votare per Bea.

Le motivazioni? “Perché non parla male a sproposito, trova sempre il buono in ognuno. Dice sempre cose giuste e se qualcuno arriva dove arriva un motivo ci sarà. E questo vale per lei e per tutte le persone arrivate in finale. Lei lo riconosce, gli altri no e non mi piace”.

L’attrice in questione è Elena Sofia Ricci. Sul web qualche commentatore aveva sostenuto in passato che le due si conoscono. E che quindi il sostegno da parte di Elena Sofia Ricci sarebbe scontato. Quest’ultima però ha voluto smentire anche questa chiacchiera: “No, no, non la conosco. La conosco perché l’ho vista come attrice, ma non l’ho mai conosciuta dal vivo”.

e ve lo sto giurando qualcuno dica a Maddaloni che noi siamo prontx https://t.co/miU6xTzte6 pic.twitter.com/a9FrqQM4Ge — 𝑭𝒓𝒂𝒏𝒄𝒊 (@finquandopiove) March 24, 2024

Per Bea c’è poi l’appoggio della famiglia. Poco fa sul profilo ufficiale dell’attrice è stato postato un toccante video dei suoi due figli, Valentino ed Elia: “Cari fan, prima di tutto vogliamo ringraziarvi. Avete abbracciato Beatrice dal primo giorno, l’avete protetta e incoraggiata. Con i vostri commenti, gli aerei e i voti ci avete fatto sentire più al sicuro”.

“Domani – oggi per chi legge – si decide tutto e sappiamo solo una cosa: se voteremo con il cuore sarà sempre un successo. La nostra e la vostra vittoria più grande. Forza, resistiamo e vinciamo”.