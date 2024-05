“Dovete stare zitti e avere rispetto”. Domenica In, Mara Venier sbotta in diretta: la moglie di Mike Bongiorno senza parole. Tensione altissima in studio per le ultime puntate del celebre show domenicale targato Rai. La zia Mara, che da tempo non la vedevamo così piccata per qualcosa, è dovuta intervenire per ristabilire un minimo di contegno durante l’intervista.

Ma cosa è successo? Non ci è dato sapere cosa stava accadendo dietro le telecamere, ma la parole della Venier fanno credere che alcuni tecnici o autori del programma stessero facendo troppo baccano, disturbando persino le due in mezzo allo studio. Una cosa molto grave nel panorama televisivo, ma abbastanza frequente in Rai, almeno dalle volte che la stessa zia Mara riprende i suoi.





In studio, come dicevamo, c’era la vedova di Mike Bongiorno, Daniela, che, in occasione dei 100 anni del padre della televisione italiana, ha voluto raccontare aneddoti e fatti ancora segreti sul marito. Eppure, proprio durante l’inizio dell’intervista, Mara Venier si è trovata costretta a sbottare in diretta coi suoi: “Scusa, un momento Daniela”, ha quindi detto con fermezza la Venier. E ancora: “Silenzio”.

E ancora: “Per favore vi chiedo silenzio e rispetto, quest’anno non l’ho mai fatto. Per favore, silenzio e rispetto perché stiamo parlando con la signora Bongiorno ed è anche un momento delicato ed emozionante, almeno per me e per la signora Bongiorno”. Con estremo imbarazzo quindi, la donna ha deciso di ripartire a raccontare, dopo essere rimasta senza parole ed essersi girata verso le maestranze in studio.

Qualcuno dica alla zia Mara e ai Ricchi e Poveri che #Capannori è in provincia di Lucca e non di Livorno…#domenicain #ricchiepoveri #maravenier #26maggio pic.twitter.com/YNwAOBlb8s — Niccolò Masiani (spunta blu digitale) (@NMasiani) May 26, 2024

Non solo questa di gaffe oltretutto, Mara Venier ha dovuto anche far capo ad un’altra figuraccia. Ovvero quando, intervistando i Ricchi e Poveri, Mara Venier ha fatto una gran confusione riguardo alcuni dettagli storici della carriera del gruppo musicale, generando grand ilarità sui social. Non solo, leggendo le date del tour dei due, la zia ha fatto confusione anche con qualche provincia. E di nuovo, sui social, è partito lo sfottò. Ma chi di noi non sbaglia mai?

