Importante scelta del Grande Fratello, che ha preso una decisione su Beatrice dopo il lutto che ha colpito la concorrente con la morte del padre. Ancora non è chiaro cosa accadrà all’attrice, infatti non è dato sapere se e quando rientrerà nella casa. In questi giorni sono esplose delle polemiche per i comportamenti di alcuni gieffini, che sono stati accusati di essere impassibili o senza rispetto.

Lo stesso Signorini ha protestato ufficialmente contro di loro e sicuramente nella prossima puntata in diretta si farà sentire. Ora la regia del Grande Fratello ha assunto una decisione significativa su Beatrice, ma le polemiche non sono ancora destinate a finire, dato che alcuni inquilini si sono resi protagonisti di parole anche in questa circostanza che hanno fatto arrabbiare una parte del pubblico.

Grande Fratello, la decisione su Beatrice dopo la sua uscita

Adesso i telespettatori del Grande Fratello hanno condiviso sul social network X un filmato riguardante gli altri gieffini. Gli autori hanno preso questa decisione per rispettare ancora una volta il momento difficile di Beatrice, che si è stretta attorno alla sua famiglia dopo il grave lutto. Ma anche in questa occasione alcuni concorrenti non hanno capito le volontà del GF.

Nelle scorse ore il Grande Fratello ha deciso di usare il freeze per bloccare i concorrenti. L’utilizzo è stato fatto con un obiettivo specifico, ovvero far rispettare un minuto di silenzio per il papà di Bea. L’utente che ha postato il video ha criticato i concorrenti considerati insensibili: “Il freeze come minuto di silenzio, altrimenti loro non ci sarebbero mai arrivati“.

#GrandeFratello il freez come minuto di silenzio altrimenti loro non ci sarebbero MAI arrivati. pic.twitter.com/eIPnXigCxX — GameOver 👩‍🦰🥀🌝🥰 (@gameoverrevoema) January 5, 2024

E non ci sono arrivati . Anita rideva. No comment. — Verostories (@Verostorie) January 5, 2024

Nonostante la maggior parte dei gieffini si sia regolarmente bloccata per rispettare il freeze, c’è chi non ha compreso questa decisione. E addirittura, secondo alcuni utenti, Anita si sarebbe messa a ridere.