Amici 23, ancora si parla del ritiro di Mew e di Matthew dalla scuola. L’uscita improvvisa della coppia ha lasciato tutti increduli e con l’amaro in bocca, perché in un solo colpo il programma di Maria De Filippi ha perso due grandi talenti. E oltretutto ad oggi, nonostante le varie indiscrezioni, non si conoscono le ragioni della decisione drastica della cantante e del suo fidanzato. Anche la conduttrice ha parlato di “motivi personali” e niente più.

La produzione intanto ha non solo aperto i casting per sostituire i due allievi ma ha trovato già due cantanti giovanissime e molto brave. Parliamo di Kia, che ora fa parte del team di Lorella Cuccarini e ha occupato dunque il banco di Mew, e Nahaze con Anna Pettinelli, pronta a prendere il posto di Matthew. Proprio Lorella Cuccarini nelle scorse ore ha rotto il silenzio su Mew con un video.

Leggi anche: “Se è così ha sbagliato”. Amici 23, nuove verità sull’uscita di Mew e Matthew: “Lei non doveva”





Mew dopo Amici 23, il sospetto dei fan

Nel filmato si vede l’insegnante in auto mentre ascolta una canzone di cui proprio Mew ha realizzato una cover: “Ogni volta che sento questo pezzo penso a Vale“. Poi le manda un bacio e in sovraimpressione scrive “Ti penso”. Insomma, un legame fortissimo tra le due e, magari, un arrivederci a presto. O forse no?

Alcuni movimenti sui social hanno lasciato pensare ai fan che Mew possa tentare il percorso in un altro talent, dopo il ritiro ad Amici 23: a X Factor, dove per la cronaca ha già partecipato ai casting in passato. Come è normale che sia, dopo il suo ritiro i fan stanno studiando le sue mosse e anche se non ha ancora postato nulla, risulta attiva con vari like su X e non solo.

Così il pubblico affezionato di Amici 23 ha notato infatti che la giovane artista sui social ha iniziato a seguire diversi account su Instagram e tra questi, appunto, anche il profilo di X Factor. Nel 2019 Mew aveva tentato l’ingresso senza essere ammessa e questo nuovo gesto social fa ben sperare i suoi fedeli fan che possa tentare di nuovo. Sarà davvero così? Se fosse, sarebbe un brutto colpo per il pubblico e forse anche per Maria De Filippi visto che parliamo di concorrenza.