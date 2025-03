Notizia bomba su Lorenzo Spolverato. Nel bene e nel male il modello è sempre protagonista delle dinamiche all’interno della Casa del Grande Fratello. Recentemente è stato accusato da Stefania Orlando, ma anche da Helena Prestes, di fare strategia e di sfruttare tutte le occasioni, anche la storia con Shaila, solo per arrivare alla vittoria finale. Poi c’è stato l’ennesimo scontro proprio con l’ex velina di Striscia.

Abbiamo visto un Lorenzo Spolverato inedito, pieno di dubbi e sofferenze, addirittura in lacrime. Insomma il concorrente ha mostrato un altro volto, meno macho e aggressivo, più fragile e inerme. E anche se molti non credono che sia stato autentico e sincero, si parla ancora di lui. Ora, poi, da fuori arriva un’indiscrezione che ha del clamoroso e che riguarda proprio Lollo.

Leggi anche: “Perché Lorenzo piange e sta male”. Grande Fratello, Jessica svela la scomoda verità a Shaila





La regista ha scelto Lorenzo per il suo prossimo film: di chi si tratta

Lorenzo Spolverato ha rivelato fin dal primo momento che il suo sogno è quello di fare l’attore. Ebbene pare proprio che presto avrà l’opportunità di intraprendere questo percorso. Alfonso Signorini ha fatto sapere: “Un regista importante ha speso belle parole per te”. Prima di rivelare chi fosse ha chiesto al modello di mettere in scena due situazioni, una drammatica e una comica.

In entrambi i casi Lorenzo ha dovuto far finta che Shaila (sua futura moglie) lo ha lasciato improvvisamente. Dopo le due prove Luca Calvani ha dichiarato che effettivamente Spolverato la faccia da attore ce l’ha. In seguito si è scoperto che a volerlo nel suo prossimo film è Lory Del Santo. Quest’ultima ha rilasciato un’intervista in cui afferma di voler far fare un provino a Lorenzo per “The Lady“, sua serie soap.

Naturalmente Lorenzo Spolverato ha detto di essere felicissimo per la proposta. E d’altra parte ha confessato di aver già conosciuto in passato Lory Del Santo. di questa proposta da parte della regista, ammettendo di averla conosciuta già in passato e sullo schermo è comparsa una foto dei due insieme. Che ne dite? Voi come lo vedete bene come attore?

“C’è il nome del vincitore ed è choc”. Finale Grande Fratello, il colpo di scena con soffiata: “Ha battuto Helena”