Grande Fratello, manca una manciata di puntate alla finalissima. E l’attesa per la nuova diretta di lunedì è alle stelle perché si saprà finalmente il nome del terzo finalista di questa edizione. Dopo Lorenzo e Jessica, chi dormirà sonni tranquilli fino al 31 marzo? Giovedì sera Alfonso Signorini ha lanciato un televoto che i concorrenti credono riguardi la prossima eliminazione ma in realtà serve per eleggere appunto un altro o un’altra finalista.

E così, dopo aver convocato tutti in Mystery, a giocarsi il posto di terzo finalista sono Chiara, Mariavittoria, Shaila Stefania e Zeudi. Sono loro i nominati del Grande Fratello di giovedì 6 marzo e lunedì prossimo il pubblico scoprirà il responso e quindi chi raggiungerà Lorenzo e Jessica in finale. Ma ora una domanda ancora più forte: chi vincerà?

Leggi anche: “Avete visto che ha fatto Signorini?”. Grande Fratello, Shaila lo fa notare dopo la puntata





GF, colpo di scena: “Chi vince, ha battuto Helena”

Come sempre le certezze si avranno solo alla fine dell’ultima puntata e per ora ci sono solo due concorrenti certi di arrivare in fondo ma si sa anche che da settimane la super favorita alla vittoria è Helena. Beh, situazione cambiata: a sorpresa, nelle ultime ore è spuntato il nome di Zeudi, che pare essere la favorita nei sondaggi e quindi colei che potrebbe alzare la coppa.

Si sono quindi ribaltate le carte in tavola dopo gli ultimi sondaggi che vedono percentuali sorprendenti per Zeudi. L’ex Miss Italia ha battuto Helena con il 31,48% mentre la modella brasiliana ha conquistato il 31,18%, si legge sul sito Il Sussidiario. Insomma, si sfiorano di poco eppure il passo avanti della sua rivale è stato incredibile e inaspettato.

Dopo la rimonta incredibile nei sondaggi del Grande Fratello di Zeudi, si segnala che a ruota segue il nome di Shaila, al momento con il 22% delle preferenze. E dire che inizialmente sembrava essere proprio la ballerina la possibile vincitrice del Grande Fratello. Helena potrebbe aver perso posizioni perché continua indebolirsi il suo team dopo la recente eliminazione di due membri fondamentali per il gruppo: Luca Calvani e Iago, che erano suoi amici. Prende invece quota il sostegno per gli Shailenzo che, come è noto, sostengono anche Zeudi.