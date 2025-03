Puntata forte l’ultima del Grande Fratello, soprattutto per Lorenzo e Shaila che, come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qui sotto sono finiti nel mirino di Alfonso Signorini. Con la mamma dell’ex velina ‘nascosta’ nella casa, il conduttore ha incastrato il modello tirando fuori una vecchia clip. A gennaio, si vede nel video, voleva spingere Shaila Gatta tra le braccia di Emanuele Fiori per creare un triangolo.

I due hanno negato e comunque cercato di giustificarsi e dopo quel blocco hanno avuto reazioni diverse. Lorenzo si è praticamente scagliato con mezza casa, soprattutto con Javier, mentre Shaila nella notte si è appartata con Chiara e Zeudi raccontando un’altra versione dei fatti del battibecco avuto con il pallavolista durante le nomination. In breve lui l’ha nominata e lei ha rivelato a tutti che di nascosto dice parolacce.

Leggi anche: “Ora avete perso la faccia”. Grande Fratello, Signorini senza pietà con Lorenzo e Shaila: fa vedere tutto





GF, Shaila contro Signorini

Con le amiche, infatti, l’ex velina si è vantata di essere stata difesa dal conduttore del GF: “Ragazze, ma quando stasera ho parlato e ho smascherato Javier che mi ha detto le parolacce? Pure Alfonso mi ha difeso e mi ha fatto piacere, ha detto ‘dire a una ragazza che si deve fare i ca… suoi è brutto‘”.

Ma Zeudi le ha fatto subito notare che in realtà Signorini ha preso le parti di Javier: “No amo, non era così, anzi è andata al contrario! Alfonso ha detto che Javier non ha detto una cosa così grave. Ha detto pure che se mettessero delle telecamere in casa sua sentiremmo di peggio”.

Shaila “mamma mia Signorini, due pesi due misure qua dentro, se lo facciamo noi siamo bastonati se lo fanno H e J tutto apposto”

Zeudi “noi siamo gli antagonisti e loro i protagonisti”



A NOI PIACCIONO GLI ANTAGONISTI ZEZE #zelena #shailenzo pic.twitter.com/CV1qHgOKhV — skell (@Polverevera) March 7, 2025

A quel punto Shaila è sbottata, si è lamentata di Signorini e poi anche del Grande Fratello: “Ah pure? Ma ci fosse mai una volta che Alfonso sta dalla mia parte e non mi va contro. Mi sono illusa! Vabbè, comunque, qua dentro ci sono proprio due pesi e due misure. Se facciamo qualcosa noi, veniamo subito bastonati e ci criticano e lo fanno vedere, se invece lo fanno Javier ed Helena, tutto a posto oppure non si vede. Uff, ma poi dopo tutto quello che sto subendo. Non si capisce perché quelli dell’altro gruppo possano fare tutto e nessuno li additi. Io ero convinta che Alfonso mi avesse difeso, invece no! Che illusa, mamma mia, che illusa!”.