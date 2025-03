Erano giorni che il popolo dei social amante del Grande Fratello ne parlava, con tanto di video prova, e giovedì sera Alfonso Signorini ha affrontato di petto la questione. E così Lorenzo Spolverato è finito al centro di un clamoroso smascheramento, di cui come detto gli utenti erano a conoscenza da tempo. Durante la puntata, c’è stato così un vero colpo di scena che ha scosso i concorrenti e il pubblico, soprattutto perché, nei giorni scorsi, sia lui che Shaila avevano negato con fermezza l’esistenza di questa conversazione.

Durante una litigata notturna in cui era stata accusata da Lorenzo e Shaila di essere una falsona, MariaVittoria è sbottata e li ha smascherati tirando in ballo una vecchia conversazione tra i due. Quel giorno infatti Lorenzo, senza microfono, ha consigliato alla fidanzata di provarci per qualche giorno con Emanuele, ma lei non ha accettato: “Il mio fidanzato senza microfono ha detto “non vuoi provare a dare una speranza a Lele e ci provi almeno una settimana?“”.

GF, Lorenzo e Shaila smascherati

E dopo la clip Signorini ha messo in imbarazzo e difficoltà il modello: “Dici che era una battuta, ma allora perché nella clip hai detto a Shaila “stai zitta non ripetere quello che ho detto”? Ora dici che non ricordi, ma prima hai negato di aver mai detto una cosa del genere. Perché dici alla tua fidanzata ‘provaci una settimana con Lele’ se non per farci una clip?“.

Lorenzo a quel punto ha cercato di giustificarsi: “Alfonso era una battuta, ma non ricordo bene. Sono passati mesi, ma io non ho detto ‘facciamo una clip con Lele’. Perché avrei bisogno di queste dinamiche? Stavamo giocando un po’ di gelosia forse”. Ma il conduttore non ha mollato la presa e coinvolto anche Shaila: “Ti attacchi alle parole, ma se tu dici alla tua fidanzata ‘provaci un po’ con Lele’ lo fai perché vuoi che la tua ragazza faccia le clip con lui e si creino delle dinamiche. Shaila adesso mi rivolgo a te. Mi auguro che tu non risponda con lo stesso tono perché non ci crede nessuno, mo te lo dico“.

La proposta di Lorenzo verso Shaila di provarci con Lele.



Visto che hanno un po' la memoria corta ve la rinfreschiamo noi .. #grandefratello @BITCHYFit pic.twitter.com/gqK79S5X7l — catia cevolo🇧🇷❤️🇦🇷 (@CevoloCatia) March 5, 2025

#GrandeFratello#Lorenzo che dice che non ci si comporta così contro una ragazza, quando lui a Shaila:m3RD4 (sottovoce senza microfono)”perché non fai una settimana con Lele” zitta Shaila zitta, poiché sperava ancora di poter portare avanti questa ideona, per non parlare del res — Nina (@scorpioncinabho) March 7, 2025

“Io nemmeno me lo ricordavo, non mi ricordo di quello che è successo a gennaio”, la reazione di Shaila. Insomma, nonostante la clip i due hanno continuato a negare, ma Signorini non si è fatto problemi ad asfaltarli definitivamente: “Io sono senza parole. Ormai è troppo facile dire ‘non mi ricordo’. Forse è l’unica risposta che potete dare senza perdere la faccia, ma la faccia l’avete già persa. Sì, ormai la faccia l’avete già persa. Per me questa è una caduta di stile. E tu Shaila, a me se il mio ragazzo mi avesse detto ‘vai tra le braccia di un altro per una settimana’ gli avrei detto che è pazzo. Perché tu non l’hai fatto?”.