Siamo sempre più vicini alla fine del Grande Fratello. Il 31 marzo ci sarà la finalissima per eleggere il vincitore o la vincitrice, ma intanto nella serata del 6 marzo è andata in onda una nuova puntata che ha provocato anche l’eliminazione di un altro concorrente. Anche questo gieffino ha dovuto arrendersi e ha salutato tutti per fare rientro in studio e poi ritornare a casa.

Una decisione ufficiale annunciata da Alfonso Signorini nel corso della serata. Per il concorrente del Grande Fratello non c’è stato niente da fare e alla fine ha subito la tanto temuta eliminazione dal gioco. Per tutti gli altri un bel sospiro di sollievo e la possibilità di continuare il percorso.

Grande Fratello, eliminazione per un altro concorrente

Durante la puntata del Grande Fratello, Signorini ha scremato la rosa dei candidati all’eliminazione. La prima concorrente a salvarsi e a restare è stata Stefania Orlando, successivamente ce l’ha fatta anche Chiara. Sono rimasti in due a rischio e alla fine è stato fatto il nome del gieffino, che ha ottenuto una percentuale di voto non esaltante.

La penultima a restare nel GF è stata Mariavittoria, mentre l’eliminato è stato Federico con il 16,4% delle preferenze. Queste le altre percentuali: Chiara 39,53%, Stefania 22,04% e Mariavittoria 22,03%. Adesso ne restano sempre meno in casa e la selezione verso la finale continua senza interruzioni.

Bisognerà adesso attendere l’appuntamento del 10 marzo per una nuova eliminazione. C’è qualcun altro che dovrà interrompere la corsa verso la finale.