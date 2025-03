Chiara Cainelli è una delle protagoniste più in vista di questa edizione del Grande Fratello, grazie alla sua rete di amicizie nella casa più spiata d’Italia. Tra i suoi legami più stretti nel reality ci sono infatti quelli con Lorenzo Spolverato, Shaila e Zeudi, amicizie che hanno senza dubbio contribuito a darle visibilità e ad affermarla come una delle concorrenti più chiacchierate della casa.

La sua presenza al Grande Fratello fa chiacchierare il pubblico e ovviamente il suo personaggio serve a mettere in atto strategia delle alleanze che ha costruito nel corso di questi mesi. In particolare, la sua amicizia con Lorenzo Spolverato si è rivelata decisiva per acquisire un posto di rilievo nell’edizione, portandola sotto i riflettori degli spettatori. La concorrente ha anche instaurato un bel rapporto con Shaila e Zeudi, anche loro molto forti in fatto di seguito da casa grazie ai fandom Shailenzo e Zelena.

Grande Fratello, chi è il gemello di Chiara Cainelli

In questi giorni la ragazza è finita al centro del gossip per un possibile interesse verso Lorenzo Spolverato, fidanzato con Shaila Gatta e la cosa non è passata inosservata neanche al fidanzato Alfonso, conosciuto proprio all’interno della casa dopo un brevissimo flirt con Javier Martinez, oggi fidanzato con Helena Prestes.

In questi mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello, Chiara ha detto di avere un fratello gemello. Questo legame speciale, che ha sempre rappresentato una parte importante della sua vita, è stato recentemente svelato al pubblico grazie a una foto condivisa su X da un fan di Chiara. La foto, che la ritraeva insieme al fratello Stefano, ha incuriosito gli utenti, scatenando una serie di commenti e complimenti per il giovane, che ha catturato l’attenzione di molti per la sua somiglianza con Chiara, ma anche per la sua bellezza.

“Zeudi dice che questo ragazzo assomiglia a Lorenzo? Ma veramente? Questo ragazzo è molto più bello del ratto”, “oddio ma somiglia davvero a Lorenzo”, scrive ancora un utente commentando la foto in cui sono ritratti Chiara e il fratello in palestra. E ancora: “È Chiara con la barba e capelli corti”, “La mia bisessualità attivata”, “Aspe è il suo fratello?”, “Mamma mia”, “Wow”, “Altro che spolverato”, “si legge tra i commenti pubblicati su X.