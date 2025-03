Al Grande Fratello Jessica ha deciso di rompere il silenzio su Lorenzo. Ha svelato la verità sul concorrente, alla luce del suo stato d’animo. Infatti, nell’ultimo periodo il modello ha pianto parecchio e si è mostrato sofferente. Ma per la cantante dietro questo atteggiamento si nasconderebbe solamente un motivo.

Durante una discussione al Grande Fratello con Shaila, Jessica non ha voluto fare troppi giri di parole e alla fine ha voluto dire cosa ne pensa di Lorenzo. Parole molto dure nei confronti del gieffino, che sicuramente non la prenderà bene quando verrà a sapere tutto questo.

Grande Fratello, parole dure di Jessica verso Lorenzo: “Perché piange”

Praticamente Shaila ha detto a Jessica di essere rimasta molto male per quanto stesse succedendo a Lorenzo. Lo ha visto piangere dopo la puntata in diretta del Grande Fratello, per colpa dell’argomento tirato fuori a proposito della presunta richiesta di lui verso Shaila di provarci con Emanuele. Ma la Morlacchi non si è affatto dispiaciuta, anzi ha una sua teoria.

Parlando delle lacrime di Lorenzo, Jessica è stata lapidaria e durissima: “Guarda che lui sta male e piange solo per i buu del pubblico, non per altro“. Quindi, secondo la gieffina, Spolverato sarebbe preoccupato esclusivamente per quelle opinioni negative del pubblico e non per altro. E molti telespettatori hanno dato ragione alla Morlacchi.

Queste le principali reazioni su X dei telespettatori del GF: “Questa è l’unica insindacabile verità”, “La sua recitazione è penosa”, “Piange dopo la figuraccia che ha fatto, anch’io mi sarei sotterrata”.