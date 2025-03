Al Grande Fratello si sta avvicinando uno dei momenti più importanti. Siamo sempre più vicini al clou del programma e su Stefania Orlando sta girando una voce clamorosa e pazzesca. E che potrebbe quindi cambiarle drasticamente il suo percorso nel reality show di Canale 5. Una situazione che i suoi fan non immaginavano, anche se ci speravano.

Stefania Orlando starebbe per ottenere qualcosa di rilevante al Grande Fratello. Nel momento in cui Alfonso Signorini glielo dirà, certamente in tanti esulteranno mentre altri si dispereranno. Non mancheranno lacrime e malumori, ma inevitabilmente questa è la logica del gioco.

Stefania Orlando, grande novità per lei al Grande Fratello

Ebbene sì, grazie al sondaggio di Forum Free Grande Fratello, riportato dal sito Blastingnews, si è scoperto che Stefania Orlando sta per raggiungere uno dei traguardi più ambiti. In tanti vorrebbero farcela, ma lei starebbe per riuscirci veramente. E la sua esperienza nel programma diventerebbe più che esaltante.

Stefania dovrebbe diventare la terza finalista dopo Lorenzo e Jessica, visto che avrebbe il 54% dei voti. Bene Shaila al 21%, ma non ce la farebbe ad avvicinarsi alla conduttrice tv. Poi abbiamo Mariavittoria all’11%, Zeudi all’8,40% e infine Chiara, ferma al 5%. Vedremo se la Orlando avrà davvero il pass per l’ultima puntata.

Non resta che aspettare la puntata di lunedì 10 marzo per conoscere il nome della terza finalista del Grande Fratello.