Al Grande Fratello sta facendo rumore il rapporto tra Alfonso e Chiara, con quest’ultima che è stata tirata in ballo in merito al suo avvicinamento sempre maggiore nei confronti di Lorenzo. D’Apice ha avuto un confronto con il modello per parlare anche della sua fidanzata nella serata del 6 marzo, ma dopo la puntata è emerso un retroscena scottante sull’ex Temptation Island.

Infatti, pare proprio che Alfonso sia molto preoccupato di ciò che potrebbe succedere con Chiara. Una persona vicina a lui ha confidato che ci sarebbero timori non da poco da parte dell’ex concorrente del Grande Fratello. Diversi elementi stanno venendo fuori e quindi a breve potrebbero esserci scossoni all’interno della coppia.

Grande Fratello, rivelazione su Alfonso: “Perché è terrorizzato per Chiara”

A svelare dettagli molto interessanti su Alfonso e Chiara sono stati due esperti di gossip e tv, Deianira Marzano e Amedeo Venza. La prima ha scritto su Instagram, a proposito della dinamica tra i due al Grande Fratello: “Io e Amedeo abbiamo saputo da un amico in comune con Alfonso che lui è terrorizzato all’idea di passare per il padre padrone geloso di Chiara, ma in realtà il comportamento di Lorenzo gli sta rodendo tantissimo”.

Deianira Marzano ha poi aggiunto che “ha confessato a questo amico di temere che, una volta uscita, Chiara lo lasci e che anche lui abbia il dubbio che lei lo abbia fatto solo per le telecamere. Però non ci sta a passare, per l’ennesima volta, da quello tradito e scemo del villaggio. E ogni volta ripete che ‘se parla lui di Lorenzo, se parla lui’, ma invece di fare tanto il misterioso, dovrebbe parlare davvero invece di andare in giro a raccontare cose non vere alle persone, che poi ce le riportano. Lorenzo non gli ha fatto nulla, eppure continua a mettere in giro queste storie. Ma perché?”.

Staremo a vedere cosa succederà tra Chiara e Alfonso, soprattutto quando le luci del Grande Fratello si spegneranno e dovranno affrontare la vita reale all’esterno del reality.