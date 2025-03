La puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 6 marzo 2025 si è rivelata una delle più accese di questa edizione. Tra confronti infuocati e dichiarazioni al vetriolo, la serata ha visto emergere un duro scontro tra Jessica Morlacchi e Chiara Cainelli, con il coinvolgimento di altri concorrenti e un acceso dibattito in studio.

Durante la diretta, una clip ha mostrato alcuni comportamenti di Chiara Cainelli, suscitando una reazione immediata da parte di Jessica Morlacchi. La cantante, nota per la sua schiettezza, non ha risparmiato critiche alla giovane concorrente, esprimendosi con parole particolarmente taglienti: “Non avrei nemmeno usato il termine ‘sgallettata’, ne avrei scelto uno ben più pesante. A te piace sedurre, non posso parlare apertamente in televisione, ma sei un po’ profumiera”. Un attacco che ha lasciato di stucco sia il pubblico che gli altri inquilini della casa.

L’affermazione di Jessica non è rimasta isolata. Altri concorrenti hanno preso posizione nella discussione, tra cui Stefania Orlando, che ha espresso il suo dissenso nei confronti della Cainelli, alimentando ulteriormente le tensioni. Tuttavia, non sono mancate le difese: Lorenzo Spolverato ha prontamente preso le parti di Chiara, puntando il dito contro la Orlando e accusandola di essere una “vipera”. L’ex volto Rai, per nulla intimorita, ha risposto con sarcasmo: “Ti faccio pure l’applauso per le tue dinamiche”.

Dall’esterno della Casa, la discussione ha trovato ulteriore terreno fertile. Presente in studio tra gli ex concorrenti eliminati, Alfonso D’Apice ha deciso di intervenire in difesa della sua fidanzata, Chiara Cainelli. Con tono deciso, ha criticato aspramente Jessica Morlacchi: “Non ti saluto nemmeno perché sei stata estremamente scostumata nei confronti di Chiara. Non hai pensato che è una ragazza di 25 anni con una famiglia a casa che la guarda”. Un momento di forte tensione che ha acceso ulteriormente gli animi.

Lo dico e non lo ripeto più: tutta questa cattiveria di Jessica è dovuta alla gelosia verso Chiara perché si è avvicinata a Giglio, ma non siete ancora pronti per questo discorso #zelena

pic.twitter.com/dreAafg0kC — Next (@nextfati) March 6, 2025

Lo scontro verbale ha visto il coinvolgimento di altri protagonisti della Casa, tra cui Helena Prestes e Javier Martinez, che hanno a loro volta preso posizione, rendendo il confronto ancora più acceso. La puntata si è dunque trasformata in un vero e proprio campo di battaglia, con alleanze e contrapposizioni sempre più marcate. Con il reality che si avvicina alle sue fasi finali, le tensioni sembrano destinate a crescere ulteriormente. Il pubblico si divide tra chi sostiene Jessica Morlacchi e chi difende Chiara Cainelli, mentre gli scontri tra i concorrenti continuano a regalare momenti di alta tensione.