“Cosa succederà a Don Massimo”. Don Matteo, la Rai e la decisione. E il pubblico non ci crede

È questa la domanda del giorno: Don Matteo 14 si farà? La risposta è sì. Anzi, c’è da dire che è un fatto che si da per scontato. E durante l’ultima conferenza stampa, quella del 25 marzo è la direttrice di Rai Fiction che fa i conti di questa fortunata serie. Pia Ammirati ai microfoni dei giornalisti racconta: “Don Matteo va in onda dal 7 gennaio 2000 per un totale (finora) di 225 puntate. La longevità ha permesso a Don Matteo di ‘diventare un grande marchio’ e di esplorare questo marchio in un’evoluzione, perché noi non ci fermiamo, evolviamo”.

Secondo la direttrice, parlando di Don Matteo 14: “L’evoluzione è nel coraggio”. Ma se parliamo di coraggio, ma cosa è successo in questa stagione rivoluzionaria di Don Matteo? La tredicesima stagione di Don Matteo finisce con l’episodio 10 che si intitola “Dimenticando Matteo”. In questa puntata le autorità indagano sugli strani movimenti di Don Massimo (alias Raoul Bova) e sulle sue frequentazioni misteriose. I suoi rapporti segreti paiono coinvolgere una donna che appartiene al passato dell’uomo.

Don Matteo 14 si farà? Tutto quello che è emerso in questi ultimi giorni

Cecchini crede in modo ostinato alla sua trasparenza. A causa di un equivoco dalle dimensioni cosmiche il Maresciallo si trova costretto a organizzare le sue nozze con Elisa. Le cose finiscono così e non potrebbero essere più aperte, in fondo. Quindi tornando alla domanda iniziale: Don Matteo 14 si farà? Ci sembra chiaro che il sì è di dimensione eclatanti.

Per il momento ancora non si sa la data di uscita di Don Matteo 14, non essendo ancora ufficialmente confermata anche se probabile. In effetti ancora nessuno in Rai o In Lux Vide, la casa di produzione, ha confermato o smentito. Sembra ovvio tuttavia che tra il 2022 e il 2023 inizierà la fase di produzione e riprese.

Finale di stagione cone tutti volevano, felici, contenti e innamorati. Bene. Benissimo. Don Matteo 14 quando? #DonMatteo13 — Elena (@Elena18734085) May 26, 2022

La messa in onda delle prime tredici stagioni ha previsto un ciclo di episodi ogni biennio con qualche eccezione nei primi anni e con costanza dalla nona stagione in avanti. Matilde Bernabei, fondatrice di Lux Vide, aggiunge: “ci aspettiamo molto” da Don Matteo. Quando è iniziato “non si pensava che una cosa potesse durare in Italia tredici stagioni. Ce l’abbiamo fatta” grazie alla squadra che c’è dietro.

