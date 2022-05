Notizia tutt’altro che positiva per il pubblico di ‘Don Matteo 13’. La Rai ha deciso di fare una scelta inevitabile e in molti resteranno alquanto delusi. Purtroppo, però, era impossibile optare per qualcosa di differente e i telespettatori a malincuore dovranno farsene una ragione. Nella scorsa puntata Don Massimo ha sostituito il prete interpretato dall’attore Terence Hill e l’esordio di Raoul Bova ha permesso comunque di ottenere dei risultati ragguardevoli in termini di ascolti.

Dunque, dalla sesta puntata di ‘Don Matteo 13’, Raoul Bova ha preso il posto di Terence Hill. In realtà il nuovo ingresso va a creare un nuovo personaggio. Raoul è infatti Don Massimo. E Don Matteo che fine ha fatto? Beh, a quanto pare in futuro ci potrebbe essere un clamoroso ritorno, ma ancora non c’è nulla di ufficiale. Quel che è certo è che c’era apprensione per questa autentica rivoluzione e in tanti temevano un brusco calo degli ascolti. Il debutto di Bova è stato salutato da ben 6,5 milioni di spettatori di media.





Don Matteo 13, cancellata la puntata del 12 maggio

Dunque, novità in arrivo peer ‘Don Matteo 13’, che purtroppo non sarà visibile prossimamente. Se per quanto riguarda l’appuntamento di giovedì 5 maggio non ci sono problemi di alcuna natura, la settimana successiva l’appuntamento con Raoul Bova non ci sarà. La Rai ha deciso di cancellare quella puntata e non sarà recuperata nella stessa. Bisognerà pazientare ulteriori sette giorni prima di rivedere all’opera il sacerdote della fiction. Ma andiamo a vedere le ragioni di questo cambiamento.

Il 12 maggio non vedremo dunque ‘Don Matteo 13’ e dietro questa decisione della tv pubblica italiana c’è una motivazione ben precisa e molto importante. Il 10, appunto il 12 e il 14 maggio ci saranno tre serate dedicate all’Eurovision Song Contest, che grazie al successo dei Maneskin nella scorsa edizione, si svolgerà in Italia nella città di Torino. A rappresentare il nostro Paese ci saranno Blanco e Mahmood, vittoriosi con il brano ‘Brividi’ nel Festival di Sanremo 2022. Ma ci sarà anche un altro italiano in scena.

All’Eurovision ci sarà anche Achille Lauro che rappresenterà San Marino. Tornando invece a ‘Don Matteo 13’, occorrerà aspettare direttamente giovedì 19 maggio per apprezzare nuovamente le storie del prete più famoso d’Italia. C’è grande curiosità per capire cosa sia successo a Don Matteo e sicuramente si scoprirà sempre di più su chi è Don Massimo e quali siano le sue principali caratteristiche.

