Domenica In, Mara Venier crolla dietro le quinte: la conduttrice è finita in un pianto disperato, a raccontare tutto una delle ospiti in studio: la cantante Francesca Alotta, ex concorrente di “Tale e quale show”. La puntata di ieri, segnata dal lungo addio a Gina Lollobrigida, ha messo a dura prova Mara che con queste parole ha aperto il servizio. “Quando si vuole bene a qualcuno sono dell’idea che si debba fare qualunque cosa per renderla felice, soprattutto se è avanti con l’età e non le resta molto da vivere”.



“Bisogna capire la scelta di vivere la vita che le rimane come vuole. Ho visto Gina negli ultimi anni, conoscendola da tantissimo tempo, e l’ho vista nella gioia di avere te vicino e nel dolore perché questo ha portato poi ad avere lontani gli affetti, quelli veri, di un figlio e di un nipote”. Tra gli ospiti in studio anche Andrea Piazzolla, assistente di Gina Lollobrigida finito in tribunale con l’accusa di circonvenzione di incapace.

Leggi anche: “Denunciata”. Mara Venier, la notizia durante la puntata di Domenica In





Domenica In, Mara Venier in lacrime per Gina Lollobrigida



Piazzola ha raccontato alcuni aspetti della vita di Gina: “L’amministratore di sostegno è stata la cosa che più l’ha ferita. La cosa più grave è che c’è una parte della Giustizia che, come direbbe lei, fa acqua da tutte le parti, perché una persona che sta benissimo non può essere trattata in quel modo. Con tutte le forze ha provato a fare ricorsi”.



E ancora: “Ha chiesto di cambiare amministratore di sostegno perché diceva che la trattava come fosse scema e invece di farlo hanno messo un’altra persona tra lei e questa figura, peggiorando le cose. Questi ultimi anni sono stati una tortura”. Parole che hanno suscitato critiche da parte degli addetti ai lavori e non. C’è chi ha attaccato Mara chiedendosi se fosse necessario ripercorrere alcuni dolorosi passaggi. E chi l’ha difesa come la cantante Francesca Alotta.



Dopo la puntata, ha scritto queste parole sul suo profilo Instagram: “Mara, non sei solo brava, ma sei una persona vera. Mi hai commosso! Non riuscivi a smettere di piangere, anche a telecamere spente, pensando alla vita infelice degli ultimi anni della povera Gina Lollobrigida…Tvb! Il tuo successo sta proprio nella tua verità e semplicità, che vanno dirette al cuore”.