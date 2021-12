Punta di grandi ospiti ieri a Domenica In dove, su tutti, protagonisti sono stati Milly Carlucci ed i suoi ballerini di Ballando con le stelle. L’edizione 2021 che si è chiusa sabato ha infatti incassato un successo di pubblico con pochi precedenti. La finale ha fatto segnare il 28% di share surclassando il diretto competitor su Canale 5. A Claudio Baglioni infatti Milly Carlucci ha lasciato solo le briciole. Le ragioni del successo nella bravura della conduttrice.



Ma anche nella capacità dei giudici di creare dibattito ed in quella dei ballerini. Alla fine a trionfare è stata Arisa in coppia con Vito Coppola. Per capire quanto forte sia stato l’attaccamento del pubblico a Ballando basta anche dare uno sguardo ai risultati di Domenica In che, come detto, ieri ospitava Milly Carlucci. Il programma ha intrattenuto 3.226.000 spettatori pari ad uno share del 19.8%, nella prima parte, e 2.860.000 spettatori pari ad uno share del 19.4%, nella seconda parte in onda dalle 15.01 alle 17.04.



Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.583.000 spettatori con il 15.7%. Dalle 13.58 alle 16.50, Amici di Maria De Filippi ha raccolto 3.070.000 spettatori (20%). A seguire – dalle 16.50 alle 17.48 – Verissimo ha appassionato 2.508.000 spettatori con il 17.2% e 2.264.000 spettatori con il 17.3%, nella parte denominata Verissimo Giri di Valzer. Numeri che segnano, per la prima volta, la sconfitta di Domenica In.







Domenica In che, purtroppo, non può festeggiare. L’annuncio è arrivato in diretta proprio da Mara Venier. Nella puntata di ieri ha confermato che l’aumento dei contagi si sta riflettendo anche sul programma. “Stamattina abbiamo avuto degli imprevisti, qualcuno è rimasto positivo e la mia squadra è praticamente decimata. Siamo in tre, io sono qua e vado avanti”, ha detto Mara al Milly Carlucci.



Si tratta, secondo quanto si apprende, di un caso risultato positivo al Covid all’interno della redazione di Domenica In per cui la Rai seguendo il protocollo e nel rispetto della normativa vigente, in attesa del test molecolare del caso, ha allontanato dagli studi tutte le persone che hanno avuto un contatto diretto con lui.