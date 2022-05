Domenica In anche di sera, questo è l’annuncio di Mara Venier durante il suo solito appuntamento domenical-pomeridiano. In effetti i rumors si rincorrevano già da qualche settimana e alla fine la conferma arriva direttamente dalla voce di Zia Mara. Durante infatti la puntata del 15 maggio di Domenica In, la conduttrice veneziana, ha ufficializzato che il programma da lei condotto troverà spazio anche in prime time, ovvero di sera.

E quindi Domenica In anche di sera. Ma quando? Primo appuntamento con le gran risate della zia, venerdì 27 maggio. Naturalmente il canale è sempre quello: Rai 1. Da quello che si sa, il format non cambierà nome, ma verrà aggiunto semplicemente “show” all’originale. “Possiamo annunciarlo perché ormai è sicuro al cento per cento: sarà Domenica In Show!”. Queste le parole di Mara Venier rivolgendosi al pubblico a casa e al direttore di Rai Uno Stefano Coletta che è intervenuto proprio il 15 maggio per commentare il grande successo dell’Eurovision Song Contest.

Domenica In anche di sera, l’annuncio di Mara Venier

A questo punto la Venier ha quindi dato appuntamento a venerdì 27 maggio, a partire dalle 21.15. Proprio così dunque: Domenica In anche di sera. Si tratta di una sorta di premio per gli ottimi ascolti degli scorsi anni, quelli con al timone proprio zia Mara (qui il brutto episodio con Manuel Bortuzzo) che ci ha accompagnato nel terribile periodo del Covid.

Tra l’altro, nelle ultime settimane, proprio Domenica In si è invece scontrata con Scene di un Matrimonio di Anna Tatangelo, che è stata puntualmente battuta. Una soddisfazione per Mara Venier che adesso avrà la sua Domenica In anche di sera. Tra l’altro la conduttrice ha assicurato che ci sarà sempre lei al timone del talk nella prossima stagione.

Come qualcuno ricorderà, all’inizio di quest’ultima stagione, proprio lei aveva detto che sarebbe stata l’ultima e che poi si sarebbe ritirata a vita privata. Poi, dopo qualche mese, ha fatto un bel dietrofront e quando ha avuto in tasca la conferma da parte della Rai, ha annunciato che sarebbe tornata nuovamente alla guida dello show anche il prossimo anno. E brava zia!

