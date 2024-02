Il Grande Fratello è stato travolto nei giorni scorsi da una paura immensa, a causa di Garibaldi e del suo improvviso malore. Il concorrente è stato soccorso dall’ambulanza e ha dovuto lasciare la casa per recarsi in ospedale. Gli altri gieffini avevano manifestato sin da subito la grande preoccupazione per l’accaduto, ma poi nelle ore successive erano arrivate notizie confortanti.

Infatti, fuori dal Grande Fratello si era saputo che Garibaldi stesse meglio dopo il malore. Il primo a tranquillizzare era stato il fratello del bidello, poi lo stesso programma aveva fatto sapere che si fosse trattato di un leggero malessere. Adesso è stata annunciata la decisione più importante, infatti è stato diramato un comunicato inerente anche il 31enne calabrese.

Grande Fratello, la decisione ufficiale su Garibaldi dopo il malore

Nella serata di lunedì 5 febbraio ci sarà il nuovo appuntamento in diretta col Grande Fratello e il tema Garibaldi sarà senz’altro predominante. Si parlerà del suo malore, ma soprattutto ci sarà un momento molto atteso. Intanto, è stato anche annunciato l’arrivo di altri due nuovi concorrenti. Parliamo di Simona Tagli, conduttrice nota soprattutto negli anni Novanta, e dell’imprenditore e allenatore di calcio Alessio Falsone, mai stato in tv prima d’ora.

La notizia ufficiale è che Giuseppe Garibaldi tornerà regolarmente al GF, dopo essersi pienamente ristabilito dal malessere. Ci sono state le sue dimissioni dall’ospedale e la convalescenza è già terminata. Il reality show ha aggiunto che lui “è in grande forma e torna tra le braccia dei suoi coinquilini“. Grande gioia per i suoi fan, che potranno rivederlo all’opera.

Nella puntata in diretta del Grande Fratello si deciderà anche chi finirà al prossimo televoto eliminatorio. Sono a rischio quattro concorrenti, ovvero Beatrice Luzzi, Letizia Petris, Vittorio Menozzi e Stefano Miele.