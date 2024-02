Nella puntata del Grande Fratello andata in onda mercoledì 14 febbraio 2024, nessuno dei concorrenti è stato eliminato. In nomination c’erano Beatrice Luzzi, Marco Maddaloni e Stefano Miele. Il televoto è servito solo a stabilire chi fosse il primo candidato all’eliminazione che avverrà la prossima settimana. Stefano Miele è il concorrente che ha ricevuto la percentuale più bassa.

Beatrice Luzzi è riuscita a portare a casa il 47% delle preferenze. Dopo di lei

Marco Maddaloni con il 43%, concorrente molto criticato in puntata a causa delle sue parole contro l’attrice pronunciate durante la gita premio del Grande Fratello. Come detto, Stefano Miele è arrivato ultimo con il solo 10% delle preferenze.

Leggi anche: “Quello che mi hanno fatto al ristorante”. Il Grande Fratello le intima di non parlare, ma Beatrice racconta a Simona





Grande Fratello, Letizia e Anita parlano delle nomination

Le nomination sono state l’argomento trattato da Letizia e Anita. Le due concorrenti del Grande Fratello si troavano in giardino ad allenarsi e hanno commentato le nomination fatte durante la puntata andata in onda mercoledì. In nomination, oltre a Stefano Miele, sono finite anche Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares e Sergio D’Ottavi.

Anita e Letizia parlavano delle nomination e la Olivieri ha fatto notare all’amica che all’uscita di Beatrice (come se avesse la certezza della sua uscita) avrebbe nominato Perla e Greta. “Mi sto sentendo male a queste due non frega nulla di Perla e Greta ma solo dei loro consensi finché fa comodo”, si legge. “E Perla si espone per loro. Hahah c’é voluto poco per uscire fuori. Perletti meditate”.

Il casino che scoppierebbe in puntata se mostrassero questa clip,il gruppone si inizierebbe a sgretolare, ma purtroppo lo sappiamo che gli autori non sono così tanto intelligenti… Preferiscono occuparsi della solita dinamica da 6 mesi#GrandeFratello

pic.twitter.com/Cxz4XLysYd — ~Doms (@82odod) February 16, 2024

“Ma come? Perli’ e’ la migliore amica di Letilagna”, scrive ancora un utente. “Il casino che scoppierebbe in puntata se mostrassero questa clip, il gruppone si inizierebbe a sgretolare, ma purtroppo lo sappiamo che gli autori non sono così tanto intelligenti… Preferiscono occuparsi della solita dinamica da 6 mesi”, si legge a corredo del video pubblicato su X.