“Annunciaziò”, direbbe Lello Arena a Massimo Troisi, commentando la notizia sulla new entry del GF Vip. Si fa per scherzare, naturalmente. Ma riguardo al reality, sembra che stia facendo il suo ingresso trionfale il Divino Otelma. Il sedicente mago ha pubblicato (e poi subito rimosso) una storia su Instagram che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. Sarà lui uno dei nuovi concorrenti che dalle prossime settimane entreranno al Grande Fratello Vip.

La notizia dell’allungamento (il reality non terminerà più a metà dicembre, ma a metà febbraio) ha costretto gli autori a chiamare altri vipponi per rinvigorire un po’ il cast. Fra loro anche Marco Belelli, noto ai più per essere il Divino Otelma. Da quello che si è potuto vedere (per un attimo), nella storia pubblicata da Otelma era presente infatti un occhio, una casa e la scritta “quasi pronti” perché si sa, il Divino parla col plurale maiestatis. Come sapete, nel passato di Otelma c’è stata due volte l’Honduras.

La prima per partecipare alla nona edizione de L’Isola dei Famosi (dove dette dell’astuto tricheco a Valeria Marini), la seconda come guest star dell’ultima annata condotta da Alessia Marcuzzi. Quell’esperienza tuttavia fu relativamente breve perché il Divino Otelma fu costretto al ritiro dopo che Francesca Cipriani lo spinse contro un palo di legno. Chissà se lo rifarà anche quest’anno.





“Il Divino Otelma mi vuole trascinare in Tribunale” – ha confessato Francesca Cipriani in diretta telefonica su RTL 102.5 – “Mi ha scritto una lettera tramite il suo avvocato. Ora si sta sentendo con i miei legali. Non è amicizia questa, mille messaggi e poi mi fa scrivere dall’avvocato? Forse vedo il bene e non è così. Sono molto amareggiata; è stato un fulmine a ciel sereno tutto ciò perché eravamo amici, ci sentivamo sempre”.

IL DIVINO OTELMA NUOVO CONCORRENTE INSIEME ALLA CIPRIANI E GIUCAS SE QUESTO È UNO SCHERZO ALFONSO TI VENGO A CERCARE STO TREMANDO #GFVip pic.twitter.com/bPSox1dqwx November 5, 2021

E ancora la Cipriani sul Divino Otelma: “Credevo in quel rapporto. Avevamo fatto anche un colloquio con un regista per un progetto di lavoro. C’era lavoro e rispetto, amicizia. Avevo conosciuto sua sorella, mi avevano inviato a Genova e io a Milano. Non so davvero cosa possa essere accaduto. L’ho sentito poco tempo fa, ma era tranquillissimo con me come sempre. Adesso sono molto amareggiata”. Si prevede una nuova battaglia.