Questa sì che sarebbe una notizia veramente clamorosa. Infatti, fuori dal Grande Fratello è uscita un’indiscrezione relativa a Maddaloni e Rosy Chin che sta tenendo tutti sull’attenti. Sta anche circolando una foto che confermerebbe quanto ipotizzato da alcuni telespettatori su questi due concorrenti. L’immagine in questione è stata diffusa al termine della diretta del 19 febbraio.

Quindi, all’esterno del Grande Fratello si sta parlando con forza di Maddaloni e Rosy Chin e di quanto si è visto nella casa in queste ore. Parole chiarissime da parte degli utenti, anzi di uno in particolare, che ha lasciato tutti di stucco. Possibile che Alfonso Signorini ne parlerà nella prossima puntata in diretta, ma vediamo cosa è stato rivelato nelle scorse ore sui social.

Grande Fratello, la scoperta su Maddaloni e Rosy Chin

Una vera e propria informazione pazzesca è stata riportata sui due concorrenti del Grande Fratello, che sono stati beccati mentre avevano un atteggiamento che ha fatto parlare e parlare i telespettatori su X. Infatti, Maddaloni e Rosy Chin sembra che abbiano instaurato un legame sempre più interessante e ora c’è chi sta ipotizzando qualcosa di molto particolare.

Per alcuni Maddaloni e Rosy Chin potrebbero avere un rapporto che vada oltre la semplice amicizia: “La vera love story del GF, come si guardano, come si parlano. Io vedo questo”. Sarà davvero così oppure siamo solamente in presenza di un legame amichevole? Anche perché sarebbe abbastanza clamoroso, dato che loro sono tutt’altro che single attualmente.

La vera love story del GF …é come si guardano.. é come si parlano.. io vedo questo #grandefratello #varresefuori #brancogf pic.twitter.com/O0dTS87Nhq — Leah (@fabiola6506891) February 20, 2024

Sia Maddaloni che Rosy Chin sono sposati e hanno figli, quindi sarebbe pazzesco immaginare qualcosa di diverso rispetto all’amicizia. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni.