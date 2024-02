Lunedì 19 febbraio è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello, la numero 37, durante la quale ci sono stati diversi colpi di scena, a partire dal rientro in gara di Giuseppe Garibaldi, il concorrente colto da malore una decina di giorni fa e uscito per degli accertamenti medici.

Il bidello calabrese è rientrato in casa ed è stato accolto dall’affetto dei suoi coinquilini, molto preoccupati per il suo stato di salute (ricordiamo che Giuseppe Garibaldi era stato colto da un altro malore e ricoverato in ospedale). Ovviamente non sono mancati i momenti che hanno portato a nuove dinamiche. A fine puntata ci sono state le nuove nomination, che decreteranno l’uscita di un concorrente del reality show.

Grande Fratello, Federico si butta in piscina con i vestiti

A sorpresa, il cosiddetto branco, ha nominato in massa Federico e non Beatrice Luzzi e quindi il modello è finito al televoto insieme all’attrice, Stefano, Marco e Sergio. Dopo la puntata Federico è crollato in lacrime perché forse non si aspettava la nomination dei suoi amici e a un certo punto si è anche buttato in piscina vestito.

Una reazione esagerata per alcuni telespettatori. Sui social il video di Federico che si immerge in piscina di tutto punto, addirittura con le scarpe. “Ma cosa sta facendo?”, “Ma cosa stiamo vedendo di preciso?”, si legge a corredo del video. C’è stato anche chi si è dispiaciuto perché non ha visto i componenti del suo gruppo preoccuparsi per lui.

“Federico sta solo in piscina a piangere la sua amica Cinese nemmeno si è accorta che non è a cena . Questo è il loro gruppo di opportunisti . Tutta la vita Beatrice Stefano Simona e Sergio”, “Tutti contro di lui perché da codardi e falsi fingono di volersi riappacificare con Beatrice e questo lui lo sa, gli brucia tantissimo perché capisce che per loro vale 0″, si legge su X.

Tra i commenti del video pubblicato sui social tanti i commenti. C’è chi ha criticato le nomination fatte dal gruppo a Federico solo per pulirsi la coscienza con Beatrice Luzzi e invece chi ha detto che il modello si è meritato le nomination: “Spero che Bea non vada a consolarlo perché non si merita la comprensione di Bea.. visto che martedì quando era in crisi lei non ha avuto belle parole nei suoi riguardi.. Federicooo hai capito ora come agisce il branco? perché ti voglio bene ti nominano”.