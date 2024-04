“Non è possibile!”. Amici 23, Gaia lo scopre dopo essere stata eliminata: prima la batosta, poi la notizia più bella. È successo tutto dopo la puntata registrata di Amici. È Maria che decide di dare questa meravigliosa comunicazione alla ragazza, appena eliminata dal programma. In effetti, la puntata del 20 aprile è stata un Caporetto per la squadra PettiMondo/Todarelli. Oramai i due non hanno quasi più nessuno: rimane loro soltanto Martina e il ballerino è rimasto proprio senza allievi.

Come abbiamo già raccontato qui, Gaia è stata eliminata al ballottaggio finale contro Sarah. E alla fine, proprio quest’ultima è riuscita a battere sia la ballerina che Lil Jolie. La ragazza a questo punto dirà ai microfoni e a Maria stessa: “La cosa che mi dispiace di più è lasciare la casetta, i professionisti e le persone con cui ho legato di più. Sento dentro di me un grande cambiamento”.





Gaia lo scopre dopo essere stata eliminata: la notizia più bella

Come dicevamo, con Gaia dovrà abbandonare il programma il talent show anche Aurora (proprio lei che era entrata solo due settimane fa per sostituire l’allieva di Todaro). Ma parlando di Gaia, c’è da dire che ha fatto un viaggio pazzesco nella scuola: è entrata all’inizio contro il parere di Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, poi ha fatto piano piano cambiare idea a tutti.

Sempre disponibile per tutti, si è data da fare non poco in casetta, tra pulizie e sostegno morale a tutti. E poco prima di andarsene proprio da lì, Maria De Filippi ha voluto regalarle un ultimo grandioso momento. Prima l’ha fatta accomodare sulle famose gradinate e a quel punto è arrivata la bomba per la ballerina.

Il colpo di scena arriva poco prima del termine della puntata andata in onda sabato sera: la ragazza arriva e poco dopo Maria le annuncia di avere un contratto di lavoro per lei. A volerla è la compagnia internazionale Kayzer Ballet con sede in Portogallo ma che si esibisce in tutta Europa. Una sorpresa graditissima per Gaia che chiaramente si è emozionata molto: è un sogno che si avvera, di fatto, per lei.

