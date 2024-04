Quinta puntata del serale a tinte fortissime, ad Amici 23 va in onda una doppia eliminazione. Il primo annuncio è arrivato in apertura di puntata, il secondo in chiusura. I commenti, come è ormai la regola, sono piovuti tra chi si dice d’accordo con la scelta e chi, invece, spiega come a suo dire il programma sia completamente da rifondare. “Io comunque voglio solo dire che è un’edizione di Amici più brutta di tutte. Non mi piacciono i giudici…e le troppe pagliacciate e finte discussioni (perché finte sono) dei Prof.!!!Ieri per fortuna un po’ meno…ed è stato molto meglio”.

La prima ad essere eliminata è stata Lil Jolie. La settimana scorsa era finita al ballottaggio con Sarah ed è stata quest’ultima ad avere la meglio durante lo scontro diretto. La giuria formata da Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Gioffrè ha infatti votato per far rimanere Sarah che ha potuto proseguire la gara.





Amici 23, doppia eliminazione: fuori Lil Joli e Gaia

Poi, al secondo ballottaggio, sono andate Sarah Tedesco e Aurora, la ballerina che da una settimana appena sostituisce Gaia. È stata proprio Aurora a dovere abbandonare. In casetta Gaia è scoppiata in lacrime. “Peccato per lei perché se avesse deciso di tornare il prossimo anno avrebbe fatto un nuovo percorso e probabilmente sarebbe cresciuta ancor di più”.

E si legge ancora sulla pagina Instagram: “Spiace ma è giusto così. Non ha mai avuto senso questa cosa della controfigura. Detto ciò Sarah è bravissima ed è anche quella migliorata più di tutte nel canto, nella presenza scenica. Per me Amici sei tuuuuuu. Sei scuola. Una futura baby Annalisa potrebbe essere”.

Ora nella scuola sono rimasti solo 8 allievi. Sabato prossimo le eliminazioni potrebbero essere due: non è chiaro cosa succederà. In questa edizione Maria De Filippi ha dimostrato di dare piena libertà ai giudici, anche quella di sospendere le eliminazioni.