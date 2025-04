Barbara d’Urso tornerà presto in TV insieme a Paola Barale? È quanto molti si sono chiesti nelle ultime settimane, dopo le indiscrezioni lanciate da Alberto Dandolo. Ospite del programma Obbligo o Verità, condotto da Alessia Marcuzzi, la Barale ha finalmente fatto chiarezza sul presunto progetto con l’ex volto di Pomeriggio 5.

Dopo l’uscita repentina da Mediaset, una vicenda che ancora oggi rappresenta una ferita aperta, Barbara d’Urso ha scelto di prendersi una lunga pausa dal piccolo schermo. Da allora, è apparsa solo in due occasioni sulla Rai: prima a Domenica In, dove ha rilasciato un’intervista intensa all’amica Mara Venier, poi a Ballando con le Stelle, dove ha conquistato il pubblico nei panni di ballerina per una notte, contribuendo a un ottimo risultato d’ascolto.

La verità di Paola Barale sul ritorno in tv di Barbara D’Urso

Nel frattempo, Barbara ha continuato a mantenere il contatto con il pubblico grazie ai social, in particolare su TikTok, dove è molto attiva e seguita. Sebbene la sua assenza sia avvertita da molti fan, non mancano i detrattori che sembrano apprezzare la sua lontananza dagli schermi. Tuttavia, le voci su un possibile ritorno si sono intensificate, specialmente dopo alcune dichiarazioni di Dandolo, secondo cui Barbara sarebbe al lavoro su un nuovo format Rai in coppia con Paola Barale.

La d’Urso, che di recente ha anche lanciato una frecciatina a Carlo Conti, alimentando la curiosità online, sembrava pronta a rientrare in scena. Ma proprio Paola Barale, ospite della Marcuzzi, ha spento ogni entusiasmo. Interpellata in merito alla possibilità di lavorare con Barbara, ha risposto senza lasciare spazio a dubbi: “No, non sto lavorando con Barbara a nessun programma”.

Così, anche questa ipotesi di rientro sfuma. Nel frattempo, si mormora che Warner Bros. Discovery sia restia a coinvolgere Barbara in nuovi progetti, soprattutto dopo alcuni insuccessi recenti, nonostante in passato le avesse fatto arrivare una proposta simile a quella poi avanzata ad Amadeus.

Per ora, dunque, il ritorno di Barbara in televisione sembra destinato a rimanere in sospeso. Non tornerà certamente a Pomeriggio 5, dove, a quanto pare, Myrta Merlino verrà presto sostituita, dopo essere stata costantemente battuta negli ascolti da La Vita in Diretta di Alberto Matano. Al suo posto si parla di Alfonso Signorini, che potrebbe rinunciare alla conduzione del Grande Fratello. Barbara resta alla finestra, mentre il pubblico continua a chiedersi se ci sarà ancora spazio per lei nel panorama televisivo italiano.

