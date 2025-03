Un vento lieve ha portato via la sua anima, lasciando un vuoto incolmabile. Paola Barale ha detto addio alla sua amata madre, Carla Morra, scomparsa all’età di 85 anni dopo una lunga malattia. La donna era molto conosciuta e apprezzata a Fossano, il paese in cui la famiglia della showgirl risiede da sempre. Stimata per la sua abilità di sarta, Carla aveva dedicato la sua vita alla famiglia, cucendo con amore abiti che hanno accompagnato i momenti più importanti delle persone a lei care.

Il commovente addio della conduttrice è stato affidato a Instagram, dove ha condiviso un video privato insieme alla madre, un ricordo intimo e affettuoso. “Mammina. Oggi in tanti ti abbiamo accompagnato nel tuo ultimo viaggio terreno. Questo video, invece, è di qualche anno fa, quando il tuo cammino era già in salita. Ma io voglio ricordarti anche così… Quando ti stuzzicavo (insomma, ti rompevo le palle). Mi divertiva la tua spontaneità e la tua schiettezza. Sì, forse tre mesi con me sarebbero stati un po’ pesanti. Buon viaggio, mammina”, ha scritto Paola Barale, condividendo il dolore della perdita con i suoi follower proprio nel giorno dell’ultimo saluto alla madre.

Lutto per Paola Barale: morta la mamma

Carla Morra non era solo una madre affettuosa, ma anche un’artigiana talentuosa che aveva fatto della sartoria la sua passione. Per anni aveva confezionato gli abiti per le sue tre figlie, dedicandosi in particolare a Paola, che aveva sostenuto fin dagli esordi nel mondo dello spettacolo.

Proprio Paola aveva più volte raccontato con orgoglio di aver indossato le creazioni della madre anche nei primi anni della sua carriera, compresi gli abiti di scena che l’avevano accompagnata nel periodo in cui venne riconosciuta come la sosia italiana di Madonna. Un talento, quello di Carla, che ha lasciato il segno non solo nella vita della figlia, ma anche in quella della comunità di Fossano, che oggi la ricorda con affetto e riconoscenza.

Con la sua scomparsa, Paola Barale perde una figura fondamentale della sua vita, ma il suo amore e il suo ricordo rimarranno indelebili. Un legame fatto di complicità, schiettezza e affetto sincero, che continuerà a vivere nei ricordi e nelle creazioni che Carla ha lasciato dietro di sé.