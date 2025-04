Il futuro de L’Isola dei Famosi si delinea con contorni sempre più netti ma anche piuttosto controversi, soprattutto per quanto riguarda il cast della nuova edizione. A sollevare il sipario su alcuni dettagli è stato Gabriele Parpiglia, attraverso la sua newsletter, dove ha rivelato diverse anticipazioni e spunti interessanti sull’impostazione voluta dalla produzione. Il giornalista ha scritto: “Durante i casting de L’Isola dei Famosi si è capita la volontà di non riciclare personaggi da altri reality prendendo spunto dallo schema ideato giustamente da Milly Carlucci a Ballando con le Stelle”, sottolineando così una chiara strategia di rinnovamento.

L’idea, almeno sulla carta, è quella di introdurre volti inediti al pubblico dei reality, figure che non abbiano già calcato i palcoscenici di Grande Fratello Vip, Temptation Island e affini. Tuttavia, la scelta dei primi nomi trapelati ha suscitato più di qualche perplessità. Tra i possibili concorrenti ci sarebbero la tennista Camila Giorgi, che secondo Parpiglia avrebbe accettato con un cachet da 150 mila euro, Chiara Balestrieri, lo youtuber Er Gennaro e il cantante neomelodico Angelo Famao. A completare la lista si aggiungono la “teen idol bellissima e carismatica” Chiara Basso, Dj Shorty di M2O e Naomi Michelini Franchi, nipote della stilista Elisabetta Franchi. Quest’ultima presenza, tuttavia, sembra già essersi arenata.

Isola dei Famosi, la decisone sul cast della nuova edizione

Anche altri nomi che inizialmente circolavano tra i corridoi della produzione sono svaniti nel nulla. Si tratta, per esempio, della ciclista Letizia Paternoster, della giornalista sportiva MariaLuisa Jacobelli e del portiere Loris Karius. Tutti profili mai coinvolti in programmi simili, ma che alla fine non sarebbero stati confermati. In questo scenario un po’ confuso, molti si chiedono se non sarebbe stato più opportuno mettere L’Isola dei Famosi in pausa e ripensarne il format, magari virando verso una versione più autentica e meno glamour alla Survivor, con concorrenti davvero sconosciuti.

Nonostante l’intento di allontanarsi dalle dinamiche dei reality passati, spuntano comunque i nomi di Delia Duran e Antonella Mosetti, due volti già noti al pubblico del Grande Fratello Vip. Se confermate, queste presenze rappresenterebbero un ritorno al passato piuttosto evidente, smentendo di fatto l’idea di “cast vergine” tanto proclamata. Nel frattempo, le trattative continuano e, almeno ufficialmente, nessuno dei candidati ha ancora firmato il contratto definitivo per la partenza verso l’Honduras.

Per ora, l’unica certezza sembra essere la carenza di uomini nel cast. Secondo quanto riportato da FanPage, la produzione sarebbe ancora alla ricerca di figure maschili in grado di completare il gruppo. In particolare, mancherebbe un concorrente dal profilo “bello e fotogenico”, sulla falsariga di Luca Vetrone, protagonista indiscusso della scorsa edizione. Con Er Gennaro, Angelo Famao e Dj Shorty come unici candidati vicini alla firma, le selezioni restano aperte, lasciando intendere che il cast finale potrebbe riservare ancora molte sorprese.