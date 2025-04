Notizia clamorosa e bellissima sull’Isola dei Famosi. Svelato infatti il nome di colei che dovrebbe essere la prima concorrente dell’edizione 2025 targata Veronica Gentili. E si tratta di un caso più unico che raro, visto che mai prima d’ora era stata scelta una naufraga con una storia molto particolare alle spalle.

Questa donna ha infatti vissuto un vero e proprio incubo, ma fortunatamente il peggio è passato e adesso si aprirebbero per lei le porte dell’Isola dei Famosi. Il pubblico sicuramente gradirebbe moltissimo la sua presenza, che rappresenterebbe appunto un riscatto personale più che meritato dopo tanta sofferenza.

Leggi anche: “Il cantante va in Honduras”. Isola dei Famosi 2025, nome inaspettato tra i concorrenti





Isola dei Famosi 2025, prima concorrente particolare: “Mai successo”

Grazie all’influencer Amedeo Venza si è scoperto che la prima concorrente dell’Isola dei Famosi sarebbe una ragazza che purtroppo era finita al centro della cronaca nera, perché vittima di un terribile episodio ai suoi danni. Lei ha avuto la forza di combattere e denunciare tutto anche pubblicamente.

Venza ha scritto su Instagram: “Chiara Balistreri è la prima concorrente dell’Isola dei Famosi! Un caso rarissimo che donna vittima di violenza approda in un reality show! Per chi non lo ricordasse, Chiara è stata vittima di violenza dell’uomo che diceva di amarla…Un femminicidio sfiorato grazie solo alla sua forza e coraggio di denunciare! Personalmente sono molto contento di questa scelta! Sarà un modo di svagarsi per questa ragazza”.

Balistreri, 22 anni, vive a Bologna e col suo ex Gabriel ha vissuto un incubo. Ha subito ogni tipo di violenza fisica e psicologica con schiaffi e pugni. Lei non si è però mai arresa, ha denunciato tutto e la sua storia è diventata nota in tutta Italia.