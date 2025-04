Colpo di scena all’Isola dei Famosi. Un nuovo concorrente a sorpresa sarebbe ormai stato scelto da Veronica Gentili e dalla produzione. Si tratta di un cantante particolarmente apprezzato, che prenderebbe il definito volo grazie alla popolarità garantita dal reality show di Canale 5.

Dunque, all’Isola dei Famosi come concorrente dovremmo vedere questo cantante. A rompere il silenzio è stato Gabriele Parpiglia, che aveva anche rivelato che tra i naufraghi forse c’era pure Angelo Madonia, ma il coreografo e compagno di Sonia Bruganelli ha smentito ufficialmente.

Isola dei Famosi 2025, il nuovo concorrente sarebbe un cantante

Madonia ha rispedito così al mittente le indiscrezioni di Parpiglia sul suo arrivo in Honduras come concorrente dell’Isola dei Famosi: “Gabriele Parpiglia, fidati di me. Ti hanno detto una ca***ta. L’unica isola dove andrò è Ibiza. P.S.: come se avessi accettato”. Invece sarebbe confermata la presenza del cantante.

Il giornalista Parpiglia ha dato in esclusiva una notizia che darebbe Angelo Famao in lizza come concorrente dell’Isola. Si tratta di un giovane artista neomelodico, originario di Catania e nato il 12 gennaio del 1996. La sua caratteristica musicale è stata quella di mescolare il napoletano alle sonorità moderne, come scritto dal sito Lanostratv. E il suo successo è stato favorito anche da YouTube.

Tra le canzoni più note di Famao troviamo Tu si a fine do’ munno, Se i dai il cuore e Hey bella. Su Instagram ha oltre 309mila follower, che potrebbero aumentare sensibilmente in caso di partecipazione all’Isola dei Famosi.