“Una c**, non ci vado in Honduras”. Isola dei Famosi 2025, il clamoroso no del vip

L’Isola dei Famosi 2025 sta iniziando a scaldare i motori, infatti a maggio dovrebbe essere previsto l’inizio del reality show, che quest’anno sarà presentato da Veronica Gentili. Si era vociferato in queste ore dell’approdo di un concorrente, dato praticamente per certo, invece il diretto interessato ha smentito categoricamente.

Non è semplice dunque la composizione del cast per la produzione dell’Isola dei Famosi 2025, infatti rumor dei giorni scorsi avevano riferito di presunte problematiche nel selezionare sopratutto naufraghi di sesso maschile. E quest’ultima notizia è andata in questo senso, visto che il famoso ha detto che non sarà un nuovo concorrente.

Isola dei Famosi 2025, il presunto concorrente smentisce: “Ca***, non ci vado”

A dare in anteprima la notizia sull’Isola dei Famosi e su questo concorrente, in procinto di sbarcare in Honduras, era stato Gabriele Parpiglia. Il giornalista in realtà si era soffermato su due vip: “La prossima edizione possiamo chiamarla l’Isola degli Angeli. Questo perché Angelo Madonia e Angelo Famao sono due nuovi concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi di Veronica Gentili. Questa è una notizia in esclusiva”.

Ma Angelo Madonia ha respinto questa news e, rivolgendosi a Parpiglia, ha scritto su Instagram: “Gabriele Parpiglia, fidati di me, ti hanno detto una c***. L’unica isola dove andrò è Ibiza! P.S.: come se avessi accettato”. Nessun commento invece da Angelo Famao, l’altro personaggio tirato in ballo dal giornalista.

Angelo Madonia noto per essere stato ballerino di Ballando con le stelle e per essere attualmente il compagno di Sonia Bruganelli. Ma i suoi fan dovranno mettersi l’anima in pace perché all’Isola dei Famosi non ci andrà.