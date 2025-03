Continuano a rincorrersi le indiscrezioni sui possibili concorrenti dell’Isola dei Famosi 2025. Il celebre reality show di Canale 5 si prepara a tornare con un’edizione che promette grandi novità, a partire dalla conduzione, che dovrebbe essere affidata alla giornalista Veronica Gentili. Ma come sempre, il vero fulcro del programma è rappresentato dalla selezione dei naufraghi che si sfideranno sulle spiagge dell’Honduras.

Sebbene non siano ancora arrivate conferme ufficiali, la produzione ha avviato da diverse settimane i provini per scegliere i volti che comporranno il cast. E nelle ultime ore, il giornalista Alberto Dandolo, attraverso Dagospia, ha lanciato un’indiscrezione che sta facendo discutere: “C’è anche una celebrità di questo calibro…”, ha rivelato il giornalista, riferendosi a una possibile concorrente che avrebbe già sostenuto il provino con esito positivo. Lei è una ex tronista ed corteggiatrice di Uomini e Donne.

“Va in Honduras”. Isola dei Famosi 2025, tra i concorrenti c’è una delle più amate di Uomini e Donne

Parliamo di Teresanna Pugliese: direttamente dal programma di Maria De Filippi all’Honduras. Sempre secondo Dagospia, la Pugliese avrebbe particolarmente colpito i produttori del reality, che la considerano una delle favorite per entrare ufficialmente nel cast.

“Fervono in Mediaset i provini per l’Isola dei Famosi 2025, che dovrebbe essere affidata alla conduzione della giornalista Veronica Gentili. È stata provinata con ottime possibilità di esito positivo una celebrità del calibro di Teresanna Pugliese, ex tronista, ex corteggiatrice ed ex gieffina. Se il buongiorno si vede dal mattino…”. Anche Novella 2000 conferma l’indiscrezione, sottolineando come l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi “sarebbe molto piaciuta per l’Isola dei Famosi”.

La 38enne napoletana, che negli anni ha saputo costruirsi un solido seguito tra il pubblico, ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 2010, partecipando prima come corteggiatrice e poi come tronista nel celebre programma di Maria De Filippi. La sua relazione con Francesco Monte ha appassionato milioni di telespettatori, rendendola una delle protagoniste più amate del programma. Negli anni successivi, si è dedicata alla famiglia, ma non ha mai abbandonato del tutto il mondo dello spettacolo, tornando in televisione come opinionista e concorrente di reality show. Oggi sui social conta un milione di follower.

Nel frattempo, il toto-nomi per l’Isola dei Famosi 2025 continua a impazzare. Tra le altre possibili concorrenti si è parlato di Nicole Murgia, attrice ed ex gieffina che si sarebbe candidata spontaneamente, e di Delia Duran, modella e volto noto del piccolo schermo, già protagonista di altre esperienze nei reality. Un altro nome forte emerso di recente è quello di Ilaria Galassi, che potrebbe passare dal loft del Grande Fratello alla Palapa dell’Isola.

Per il momento, tuttavia, Mediaset non ha ancora ufficializzato nessun concorrente, ma l’attesa e la curiosità del pubblico sono alle stelle. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare le prime conferme e chissà, magari il nome di Teresanna Pugliese sarà tra quelli annunciati.