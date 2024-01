In questi giorni Fordaliso ha mostrato molta insofferenza all’interno della casa del Grande Fratello. Il discorso fatto da Alfonso Signorini, che ha condannato in diretta al Grande Fratello il comportamento assunto da alcuni nei confronti di Beatrice Luzzi, sembrerebbe essere stato compreso solo da Fiordaliso e infatti i concorrenti, anziché riflettere sulle parole del conduttore, hanno infatti pensato solo a lamentarsi e minacciare di ritirarsi dal gioco.

Parlando con Massimiliano Varrese, Fiordaliso si è lamentata del comportamento dei suoi compagni di gioco e sottolineato la gravità della situazione: “Voglio dire, se si sono presi una lisciata, una ramanzina così, te la prendi e basta. Non hanno mica quindici anni. Inutile che dicono ‘non ci hanno tutelati’. Non ti possono tutelare quando sei 24 ore su 24 in diretta. Come fanno a tutelarti quando dici e fai cose davanti alle telecamere? Hai sentito che da fuori chiedevano la squalifica?! Non se ne sono resi conto?”.

“Fuori dalla casa, subito”. Grande Fratello, Rosy Chin di nascosto nell’armadio. Tutti hanno visto cosa ha fatto





Grande Fratello, la confessione hot di Fiordaliso

“A me sembra che sono già stati tutelati visto che sono ancora qui dentro. Quindi incassi, stai zitto, vai avanti e poi basta. Capisci l’errore, hai sbagliato e chiudi lì tutto. Invece questi fanno la polemica. Se io dico queste cose loro mi saltano in testa…”, ha detto Fiordaliso confidandosi con Massimiliano Varrese e spiegando di non voler restare più in casa con gente che non ha rispetto per dei momenti così delicati.

Ma trascorsi i giorni di lutto e grazie anche al rientro in gioco di Beatrice Luzzi, sua grande amica in casa, Fiordaliso ha ripreso il suo spirito giocoso e in queste ore si è lasciata andare anche a confessioni molto piccanti sulla sua vita sessuale.

La cantante si trovava in chiacchiere con Beatrice, Stefano e Sergio e ha fatto una confessione molto piccante sulla sua vita sentimentale. “Io l’ho fatto in un pullman con 20 orchestrali e non se n’è accorto nessuno”, ha detto la cantante rivolgendosi ai suoi compagni di avventura.

Fiorda: "io l'ho fatto in un pullman con 20 orchestrali non se n'è accorto nessuno"

Beatrice: "e la posizione qual era?"

Fiorda: "seduti"

Beatrice: "e che c'aveva un ponte"



Io morto #grandefratello #gf #luzzers pic.twitter.com/SkobuiOr73 — MarcoC (@MarcomelC) January 10, 2024

Incuriosita dalla confessione, Beatrice Luzzi ne ha voluto sapere di più. “In che posto stavi? In mezzo? E la posizione qual era?”, ha chiesto l’attrice di Vivere, evidentemente incuriosita dalla confessione piccante dell’amica. A questo punto Fiordaliso ha aggiunto: “Eravamo seduti”, ha detto scatenando la risposta ironica della Luzzi: “Ma come seduti? E che c’aveva un ponte?”.