Colpo di scena al Grande Fratello su Beatrice. L’attrice ha deciso di rompere il silenzio e di rivolgersi davanti alle telecamere per svelare cosa farà appena uscirà dal reality show. Non sappiamo se lo farà da vincitrice o se dovrà accontentarsi di un’altra posizione in classifica, ma comunque è pronta a fare alcuni gesti che certamente sono da ritenere molto significativi.

In tanti stanno manifestando grande affetto anche fuori dal Grande Fratello per Beatrice. Infatti, è una di coloro che ha ricevuto maggiori messaggi aerei. Anche nelle ultime ore un velivolo ha sorvolato la casa più spiata d’Italia portandole uno striscione ricco di affetto. Precisamente recitava: “Uniti da te e per te. Io sto con Bea“. E lei ha annunciato delle cose interessanti.

Grande Fratello, cosa farà Beatrice appena uscirà dal programma

A svelare tutto è stata un’utente di X, che parlando del Grande Fratello ha diffuso il video di Beatrice mentre era in giardino con Greta e Sergio ad apprezzare il messaggio aereo. Parlando anche con i suoi sostenitori, ha annunciato cosa intenderà fare una volta uscita dalla porta rossa e ritornata nella sua casa. Ci saranno due fasi ben distinte e fondamentali.

Beatrice ha innanzitutto esclamato: “Allora facciamo così, quando esco facciamo qualcosa insieme di bellissimo. Però vi annuncio che ho deciso di prendermi 40 giorni di stacco, mi dedicherò ai miei figli e alla mia mamma. Prendo un po’ le distanze da tutto questo, così dopo 40 giorni riusciremo a creare qualcosa di bello”. Ed è poi entrata maggiormente nei particolari.

Lei che vuole fare un raduno con le fan come una iris Ferrari qualunque nel 2017 che carina aiuto 🫠🫶🏻 #grandefratello

pic.twitter.com/jDwPKiFC5j — vero ❤️‍🩹|si mangeranno🕯️| (@beamangiatropea) March 13, 2024

L’attrice ha concluso: “Magari ci inventiamo una trasmissione insieme, una in web per confrontarci ed affrontare tanti temi della vita che non siano solo gli ex fidanzati. 40 giorni di pausa e poi si lavora insieme”. E potrebbe esserci anche un raduno assieme a tutti i fan.