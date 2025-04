Importante rivelazione di Paolo Bonolis sul suo futuro lavorativo. Il conduttore televisivo ha deciso di concedersi un’intervista per il podcast Doppio Passo e qui ha rivelato qualcosa di veramente importante che lo riguarda in prima persona. L’occasione è stata propizia anche per rompere il silenzio su Maria De Filippi.

Infatti, la regina di Mediaset è stata recentemente ospite di Avanti un altro. Paolo Bonolis ha quindi rivelato a proposito del futuro anche con lei: “Maria De Filippi mi sta molto simpatica, ci divertiamo molto insieme e farò con lei sicuramente qualcosa in televisione. Ci troviamo bene”.

Paolo Bonolis, l’annuncio sul suo futuro

Ci sono stati tanti dubbi sul futuro di Paolo Bonolis a Mediaset, infatti il suo contratto sta per scadere e non c’erano informazioni su altro. Si era paventata la possibilità che potesse ritornare clamorosamente alla Rai, ma ora è stato proprio il presentatore a rompere il silenzio.

Paolo Bonolis ha confermato che resterà a Mediaset, dove condurrà anche uno storico programma atteso da anni: “Il prossimo anno riprenderò una trasmissione, Il senso della vita, con una contemporaneizzazione del racconto”. E il giornalista Giuseppe Candela ha aggiunto su X: “Bonolis brucia a Mediaset l’annuncio del rinnovo”.

Bonolis brucia a Mediaset l'annuncio del rinnovo e nel podcast Doppio Passo comunica: "Il prossimo anno riprenderò una trasmissione, 'Il senso della vita', con una contemporaneizzazione del racconto". — Giuseppe Candela (@GiusCandela) April 2, 2025

Una bellissima notizia per Bonolis, ma anche e soprattutto per il pubblico di Mediaset, entusiasta di questa riconferma.