Questa sera, giovedì 27 marzo, su Canale 5 andrà in onda uno speciale di Avanti un altro! By Night, il popolare game show condotto da Paolo Bonolis, con Luca Laurenti al suo fianco. Come ospite speciale della serata, ci sarà Maria De Filippi. I protagonisti della puntata saranno i concorrenti che hanno partecipato a precedenti edizioni di Ciao Darwin, chiamati a rispondere a domande divertenti e imprevedibili, il tutto per una causa benefica. La sfida finale, come da tradizione, sarà un gioco al contrario: per vincere, i concorrenti dovranno dare 21 risposte sbagliate.

Nel famoso salottino ci saranno i personaggi più amati come Miss Claudia, la dottoressa Maria Mazza, Horror, XXXL, Rebus, Nino Nero, l’Agente Segreto, Brasil e molti altri. A rendere ancora più frizzante la serata, ci saranno la Bonas Laura Cremaschi e il Bonus Daniel Nilsson.

Maria De Filippi invita Paolo Bonolis a Uomini e Donne

Un momento speciale della serata sarà l’arrivo di Maria De Filippi, che non ha perso l’occasione di invitare il suo amico Paolo Bonolis nel suo programma, Uomini e Donne, al Trono Over. Quando Maria ha fatto il suo ingresso, Paolo Bonolis l’ha accolta con un’entrata in grande stile sulle note di “Ohi Maria”, per poi scherzare con gli autori del programma, dicendo: “Quella è un’altra Maria”.

A questo punto Paolo Bonolis ha voluto fare una dedica canora alla collega: “Nessuno dice le cose in televisione, io invece ci tenevo, una cosa che vorrei dirti da tanto tempo”, ha dichiarato prima di prendere il microfono e intonare “E penso a te”, creando un siparietto simpatico con la collega e amica Maria De Filippi. Dopo la dolce dedica, Maria De Filippi ha sorpreso tutto il pubblico, e lo stesso Bonolis, facendogli una proposta molto particolare.

“Posso dirti una cosa? Vorrei chiederti se fossi così gentile da partecipare a una puntata del Trono Over. Una sola puntata, perché so che c’è una persona che ne sarebbe felicissima, che è Gemma”, ha detto la conduttrice di Uomini e Donne. Paolo Bonolis, che come sappiamo ha rotto con la moglie Sonia Bruganelli, con il suo consueto spirito ironico, ha lasciato intendere di non essere molto interessato, ma ha concluso con un sorriso e le parole della canzone: “È troppo grande Mediaset, per due che come noi non sperano però si stan cercando”.