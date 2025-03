Importanti rivelazioni di Sonia Bruganelli su Paolo Bonolis. La produttrice televisiva ha infatti rotto il silenzio sull’ex marito e ha sorpreso tutti, avendo tirato fuori dichiarazioni inaspettate sul conduttore. Durante la sua conversazione col magazine Gente, lei ha innanzitutto fatto sapere: “Ho capito che sono un animale sociale, totalmente incapace di stare da sola“.

Sonia Bruganelli non si è soffermata unicamente su Paolo Bonolis, ma anche su se stessa. Infatti, continuando la sua intervista, ha aggiunto che “ho perennemente bisogno di confronto e, posso dirlo con serenità, anche dell’alterco intorno a me. Senza questo faccio dell’autosabotaggio rischiando di farmi del gran male”.

Leggi anche: “Tutti e due all’Isola dei Famosi ma ecco in quale ruolo”. Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, un amico ha cantato





Sonia Bruganelli, importante annuncio su Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli non poteva ovviamente non parlare del suo nuovo compagno, Angelo Madonia: “Abbiamo un rapporto adulto, come è giusto che sia per due che hanno famiglie alle spalle. Siamo di sostegno e di supporto reciprocamente e continuamente e questo mi rende serena”.

Ormai Sonia ha pure capito che la presenza di Bonolis al suo fianco sia fondamentale: “Ho un rapporto maturo e sereno, posso dire che siamo davvero amici ed è Paolo la prima persona alla quale chiedo consiglio. Entrambi vogliamo il bene dell’altro, voglio avere accanto Paolo per tutta la vita”.

Quindi, nonostante la separazione, il legame tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è sempre più forte e lei ha tanta voglia di averlo sempre vicino.